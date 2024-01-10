Dünya, Türkiye'nin kripto varlıklarla ilgili düzenlemesini yakından takip ediyor Kripto varlık ticaretini güvenli hale getirmeye ilişkin düzenlemede sona gelindi. Dünya basını, Ankara'nın yürüttüğü çalışmalara dikkati çekti.

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Kripto varlıklara yönelik yapılan yasal düzenlemede son aşamaya gelindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek." dedi.

Bakan Şimşek, ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek istediklerini söyledi.

Coin Desk: Çalışmalar yakında tamamlanacak

ABD merkezli Coin Desk, "Türkiye kripto mevzuatı için teknik çalışmaları yakında tamamlayacak." diye yazdı.

Düzenlemeye göre, kripto şirketlerinin, ülkenin sermaye piyasası düzenleyicisinden lisans alması gerekeceği kaydedildi.

Son aşamaya gelindi

Türkiye Maliye Bakanı Şimşek'e göre Türkiye'nin, kripto düzenlemesini oluşturmaya yönelik teknik çalışmaları tamamlamada "son aşamaya" geldiği aktarıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), kripto borsalarının lisanslanmasından sorumlu olacağı bildirildi.

Coin Telegraph: Türk hükümeti yasal olarak tanımlayacak

Gelişmeleri aktaran Coin Telegraph, haberinde şu notlara yer verdi:

Türk hükümeti, kriptodaki kritik kavramları yasal olarak tanımlayacak ve ticaret platformlarını lisanslayacak.

Teknik yönler değerlendiriliyor

Bakan Şimşek'in, uygulamanın teknik yönlerini değerlendirdiklerini söylediği belirtildi.

Ankara'nın, yatırımcılar için uluslararası standartlara uygun olarak kripto ticareti risklerini azaltmayı hedeflediği ifade edildi.