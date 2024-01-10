Dünya, Türkiye'nin kripto varlıklarla ilgili düzenlemesini yakından takip ediyor

Kripto varlıklara yönelik yapılan yasal düzenlemede son aşamaya gelindi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek." dedi.
Bakan Şimşek, ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek istediklerini söyledi.
Coin Desk: Çalışmalar yakında tamamlanacak
ABD merkezli Coin Desk, "Türkiye kripto mevzuatı için teknik çalışmaları yakında tamamlayacak." diye yazdı.
Düzenlemeye göre, kripto şirketlerinin, ülkenin sermaye piyasası düzenleyicisinden lisans alması gerekeceği kaydedildi.
Son aşamaya gelindi
Türkiye Maliye Bakanı Şimşek'e göre Türkiye'nin, kripto düzenlemesini oluşturmaya yönelik teknik çalışmaları tamamlamada "son aşamaya" geldiği aktarıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), kripto borsalarının lisanslanmasından sorumlu olacağı bildirildi.
Coin Telegraph: Türk hükümeti yasal olarak tanımlayacak
Gelişmeleri aktaran Coin Telegraph, haberinde şu notlara yer verdi:
Türk hükümeti, kriptodaki kritik kavramları yasal olarak tanımlayacak ve ticaret platformlarını lisanslayacak.
Teknik yönler değerlendiriliyor
Bakan Şimşek'in, uygulamanın teknik yönlerini değerlendirdiklerini söylediği belirtildi.
Ankara'nın, yatırımcılar için uluslararası standartlara uygun olarak kripto ticareti risklerini azaltmayı hedeflediği ifade edildi.
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