Dünya yıldızları ve gençler, İş Sanat'ta buluşuyor

İş Sanat, şubat ve mart aylarında cazın güçlü melodilerinden barok müziğin zamansızlığına, yerli rock ritimlerinden çocukların hayal dünyasına uzanan oldukça renkli bir program sunuyor.

İstanbul’da ilk kez konser verecek Rita Payés, sıra dışı piyanist Lucas Debargue ve operanın süperstarı Jakub Józef Orliński gibi dünya yıldızlarını ağırlayacak olan İş Sanat sahnesi, Feridun Düzağaç’ın sevilen şarkılarına, genç yeteneklerimizin performanslarına, Tanpınar’ın şiirlerine ve yepyeni bir çocuk oyununa da ev sahipliği yapıyor.

PAYÉS İLK KEZ İSTANBUL’DA

Günümüz müzik sahnesinin parlayan yıldızlarından İspanyol tromboncu, şarkıcı ve şarkı yazarı Rita Payés, ilk kez İstanbul’da! Güçlü olduğu kadar hüzünlü sesi caz, bossa nova, lounge gibi farklı türlerden ilham alan şarkılarıyla Payés, 11 Şubat Çarşamba 20.30’da İş Kuleleri Salonu sahnesini, klasik gitarcı annesi Elisabeth Roma, Pol Batlle, Juan Rodríguez Berbín ve Horacio Fumero ile paylaşıyor. Payés, son albümü De Camino al Camino’dan şarkılarını seslendirecek.

KREMERATA BALTİCA VE LUCAS DEBARGUE İLE MÜZİK ZİYAFETİ

Keman virtüözü Gidon Kremer tarafından Baltık ülkelerinin en yetkin müzisyenleriyle kurulan Kremerata Baltica oda orkestrası, sıradışı Fransız piyanist Lucas Debargue ile güçlerini birleştirerek dinleyicilerini benzersiz bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. 19 Şubat Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek konserde, Bach, Magin, Mozart, Arvo Pärt ve Jančevskis’in eserleri seslendiriyor. Yeteneği ve ifade gücüyle övgüler toplayan Debargue ile Grammy ödüllü yorumcular, müziği en rafine haliyle dinleyicilere sunacak.

JAKUB JÓZEF ORLİŃSKİ VE IL POMO D’ORO İLE İTALYAN BAROK DÖNEMİNE YOLCULUK

Opera dünyasının süperstarı Jakub Józef Orliński ve dönem müziğinin dünyaca ünlü temsilcisi Il Pomo d’Oro, 2024 BBC Music Magazine Ödülü’nü kazanan “Beyond” albümlerini İş Sanat dinleyicileri için seslendiriyor. Vokal tekniğini, dans geçmişinden gelen fiziksel performans yeteneğiyle birleştirmesiyle bir fenomene dönüşen ve iki kez Grammy ödülüne aday gösterilen sanatçı, 13 Mart Cuma akşamı İş Kuleleri Salonu’nda, “zamanının çok ötesinde” gördüğü barok dönemden bir repertuvarı paylaşacak.

FERİDUN DÜZAĞAÇ’TAN AŞK ŞARKILARI

Türkçe rock ve akustik müziğin önemli isimlerinden Feridun Düzağaç, İş Sanat dinleyicileriyle 5 Şubat Perşembe akşamı 20.30’da buluşuyor. 90’lı yıllardan itibaren kendine özgü tarzı, sade düzenlemeleri ve gitar melodileriyle müzikseverlerin beğenisini kazanan Düzağaç, aşkı ve hüznü anlatan şarkılarını İş Kuleleri Salonu’nda söyleyecek.

GENÇ YETENEKLERİMİZİ ALKIŞLIYORUZ

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve genç yetenekleri müzikseverlerle buluşturmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserlerinin gelecek programında altı genç sanatçımızı alkışlıyoruz. 2 Şubat Pazartesi 20.30’da Maya Devrim Tanyılmaz (flüt) ve Batu Özcan (vurmalı çalgılar), 16 Şubat Pazartesi 20.30’da Tolga Bilget (piyano) ve Cahide Gür (fagot), 9 Mart Pazartesi 20.30’da ise Barış Tümkaya (piyano) ve Öykü Kebir (fagot) sahnede olacak.

TANPINAR’IN ŞİİRLERİ İŞ SANAT’TA

Edebiyatseverler Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirleriyle 23 Şubat Pazartesi 20.30’da İş Sanat sahnesinde buluşuyor. “Mavi, Maviydi Gök Yüzü” başlıklı dinletide Tanpınar’ın şiirlerini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, sahne uygulamasını ise Mehmet Birkiye’nin üstlendiği dinletide şiirlere Şemsa İdil Ural (çello), Seda Subaşı (keman) ve müzik direktörü Serdar Yalçın (piyano) eşlik edecek.

MİNİK SANATSEVERLERE MÜZİKLİ BİR MACERA: “HİŞT HİŞT!”

İş Sanat, müzik ve eğlence dolu yeni çocuk oyunu “Hişt Hişt!” ile küçük tiyatro severleri unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor. İsmini usta yazar Sait Faik’in öyküsünden alan bu eğlenceli oyunda; Efe, Defne, Nil ve Bulut, öğretmenleri Aslı ve Mert ile çıktıkları kamp gezisinde gizemli bir ses duyuyorlar.

“Hişt Hişt!” sesinin izini süren kahramanlarımız, rüzgârın, kuşların ve doğanın sesine kulak verirken, ormanda piknik yapan Hin ve Sin ile karşılaşıyorlar. Her adımda merak ve eğlence artıyor! Yazar Yekta Kopan ve yönetmen Lerzan Pamir’in imzasını taşıyan müzikli oyun, 28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günleri saat 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek.

BİLET İÇİN

İş Sanat’ın sezon etkinlik biletleri, Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’den İş Bankası kartlarına indirim fırsatlarıyla temin edilebilir.

Ücretsiz olarak düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri ve dinletiler için Biletix’ten rezervasyon yaptırılabilir.