Dünyaca ünlü CEO’ların ortak özelliği şaşırttı

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Bilim insanları CEO'lara yönelik bir araştırma yaptı ve ortak özelliklerini aradı.

Bilim insanlarına göre, dünyaca ünlü CEO’ların başarılarının ardında güçlü liderlik ya da vizyon değil, bambaşka bir ortak özellik olabilir.

Dünyanın en başarılı iş insanlarından bazıları olan Steve Jobs, Bill Gates ve Mark Zuckerberg’in ortak noktası sadece teknolojiye yön vermeleri değil aynı zamanda solak olmaları.

Araştırma yöntemleri, sonucuna dair bilimsel bir temele oturuyor.

SOLAKLIK İLE CEO BAŞARISI ARASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞLANTI TESPİT EDİLDİ

Donald G. Costello İşletme Fakültesi’ndeki araştırmacılar, solaklık ile CEO başarısı arasında güçlü bir bağlantı bulduklarını açıkladı.

Araştırma ekibi, 472 şirkette görev yapan 1 bin 8 CEO’nun el kullanımını analiz etti.

CEO’ların hangi ellerini baskın olarak kullandıklarını belirlemek için yazma, fırlatma, yemek yeme gibi aktivitelerden elde edilen video ve fotoğraflar incelendi.

Bulgulara göre CEO’ların yüzde 7,9’u solak, yüzde 91,4’ü sağlak ve yüzde 0,7’si çift elliydi.

SOLAK CEO'LARIN FİRMALARI DAHA ÖZGÜN

Araştırma sonucunda, solak CEO’ların yönettiği firmaların daha yüksek özgün patent sayılarına, daha fazla inovatif çıktıya ve daha yüksek varlık getirilerine sahip olduğu görüldü.

Ayrıca bu şirketlerin “al-tut” stratejilerinde daha güçlü getiriler sağladığı belirtildi.

SOLAKLAR AVANTAJLI

Bu bulgular, solaklıkla daha önce ilişkilendirilen bazı avantajları da destekliyor. Örneğin önceki yıllarda yapılan çalışmalarda solakların sözel becerilerinin ve hızlı refleks gerektiren sporlardaki performanslarının daha yüksek olduğu ortaya konmuştu.

Ancak bu, solaklık ile iş dünyasındaki başarı arasında kurulan ilk somut bağlardan biri oldu.

"DİKKATE ALINACAK BİR FAKTÖR OLABİLİR"

Bill Gates, 2013’te verdiği bir röportajda “Solaklık ile yetenek arasında bir çeşitlilik olabilir, ama bu hiçbir zaman tam olarak açıklanmadı.” demişti.

Üstelik solak olan sadece bu üç teknoloji devi değil. Steve Forbes, Oprah Winfrey, IBM’in efsane CEO’su Lou Gerstner, John D. Rockefeller, Henry Ford ve Ratan Tata da solak iş dünyası liderleri arasında yer alıyor.

SOLAKLARDA YENİLİKÇİ ŞİRKETLERE İLGİ DUYMA YÖNELİMİ

Profesör Park, “Yatırımcılar yenilikçi şirketlere ilgi duyar. Solaklık, bu noktada dikkate alınabilecek bir faktör olabilir.” diyerek bulguların sadece akademik değil, finansal stratejiler açısından da önemli olabileceğini belirtti.