Dünyada altın tahminleri arttı

Şu anda ons altın fiyatı 3 bin 354 dolarda seyrediyor. Altın en fazla 3 bin 500 dolara kadar çıkmıştı.

Altın tasarrufu yapanlar, düğünleri için takı alacaklar ve hediyelik altın arayışında olanlar altının gelecekte nasıl bir yol takip edeceğini merak ediyor.

İngiltere merkezli banka HSBC, 2025 ve 2026 ortalama altın fiyatı tahminini yükseltti.

ABD'NİN DIŞ BORCU

HSBC, 2025 ve 2026 için ortalama altın fiyat tahminlerini yükseltti. Banka tahminlerindeki yükselişe artan riskler ve ABD'nin borcunu gerekçe gösterdi.

2025 TAHMİNİ

İngiliz dev banka, 2025 yılı ortalama ons altın fiyatı tahminini 3 bin 15 dolardan 3 bin 215 dolara yükseltti.

2026 TAHMİNİ

Ortalama 2026 tahmini ise 2 bin 915 dolardan 3 bin 125 dolara yükseltildi.