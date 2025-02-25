Dünyada girişim yatırımlarındaki en büyük pay yapay zekada

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Finansal veri sağlayıcısı PitchBook verilerine göre yapay zeka, 2024'te küresel çaptaki sermaye girişim yatırımlarının yüzde 35,7'sini oluşturdu.

Bu oran, ABD'de yüzde 45,8'e ulaşırken, Avrupa'da yüzde 25,6 ve Asya'da yüzde 19,3 oldu.

Uluslararası danışmanlık şirketi EY'nin analizine göre sadece geçen yılın son çeyreğinde yapay zekaya sağlanan girişim sermayesi finansmanı 62,2 milyar dolar olurken, bu alandaki dört büyük yatırım tek başına 26,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

EY verilerine göre, 2024'te girişim sermayesi fonlarının yapay zeka yatırımları yıllık bazda yüzde 27 artışla 180 milyar doları aştı.

"GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARINDA YAPAY ZEKAYLA DESTEKLENEN BÜYÜME SÖZ KONUSU"

Buenos Aires'te yer alan IAE İşletme Okulu Dekanı Carolina Dams, son dönemde yapay zekanın yükselişini girişimcilik ekosisteminin büyümesi için bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

"BÜYÜME, YAPAY ZEKA İLE DESTEKLENİYOR"

Girişimcilerin yapay zeka teknolojilerini düşük maliyetle kullanarak yeni şirketler kurabilecekleri ve uygulamalar geliştirebileceklerini dile getiren Dams, şu ifadeleri kullandı:

Son 4-5 yıldır girişim sermayesi yatırımlarında bir düşüş görülüyordu ancak şu an büyük ölçüde yapay zeka ile desteklenen bir büyüme söz konusu. Girişim sermayesi yatırımlarının büyük bir kısmı yapay zeka alanındaki çalışmalara gidiyor. Öte yandan, yapay zekayla ilgili konuştuğum birçok girişim sermayesi yatırımcısı, her gün girişimlerden yatırım talebi aldıklarını ve bu taleplerin fazlalığı nedeniyle ne olup bittiğini anlamanın zor olduğunu da söylüyor.

"OYUN YENİ BAŞLIYOR"

Dams, yapay zekanın çok geniş bir alana yayıldığını ve bu nedenle hangi sektörlerde en büyük etkiyi yapabileceğinin iyice anlaşılması gerektiğini vurguladı ve "Bu alanda oyun yeni başlıyor ve geleceği tahmin etmek zor." dedi.

"BEKLE-GÖR" YAKLAŞIMI KORUNMALI

Dams, büyük şirketlerin üst düzey yöneticilerine şu öneride bulundu:

Önemli bir değişim söz konusu ve bunun birçok sektör ve şirket üzerinde etkisi olacağına inanıyorum. Ancak şu anda büyük şirketlerin üst düzey yöneticileri için teknolojiye yönelik devasa yatırım yapma zamanı değil çünkü belirsizlikler fazla. Bunun yerine, keşfetmeye, öğrenmeye ve küçük yatırımlara odaklanarak teknolojinin nasıl gelişeceğini görmenin daha akıllıca olacağını düşünüyorum. Çin'deki DeepSeek'in ortaya çıkışı sonrası gördüğümüz gibi, açık ve kapalı kaynak platformlar arasındaki rekabetle, geleceğin belirsiz olduğu bir dönemdeyiz ve yakın gelecekte ne olacağını tahmin etmek zor. Bu tür dönemlerde, 'bekle-gör' yaklaşımını benimsemek daha doğru olabilir.

"BU SÜREÇTE ZORLUK KADAR FIRSAT DA VAR"

Dams, yapay zekanın bu dönemde gelişmekte olan piyasalara çeşitli fırsatlar sunduğunu da dile getirdi.

Yapay zekanın, daha küçük ekipler ve daha az sermayeyle girişimlerin geliştirilmesine olanak sağladığını belirten Dams, "Gelişmekte olan ekonomiler, özellikle finansmana erişim ve eğitim gibi konularda birçok zorlukla karşı karşıya olsa da bu süreçte birçok fırsatı değerlendirebilirler." diye konuştu.