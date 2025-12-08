Dünyada her 100 deri ceket kullanandan 5’i Türk derisi giyiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya Belek’te düzenlenen TDK Leather & Fur Fashion Show, TDKD tarafından 8-11 Aralık tarihleri arasında düzenlendi.

Deri sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan ve Antalya'da düzenlenen TDK Leather & Fur Fashion Show, 18 ülkeden yaklaşık 800 yabancı alıcının katılımıyla başladı.

Fuarın, yıl içine yayılan sipariş tekrarlarıyla birlikte 100 milyon dolarlık ticari katkı sağlamasını beklediklerini söyleyen Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, “Kalite, model ve üretim kabiliyeti açısından Türkiye’nin üzerinde üretim yapan bir ülke yok. Bugün dünyada kaliteli deri ürün satmak isteyen markalar için Türk malı olmazsa olmaz. Dünyada her 100 deri ceket kullanandan beşinin Türk derisi giydiğini söyleyebiliriz.” dedi.

"MARKALAŞMA ASYA'YA KAYDI"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca da dünyada artık marka çıkarmanın Asya’ya kaydığına işaret ederek, “Katma değerli ürün satmak için markalaşma şart. Asya’nın yükselen marka üretim gücü karşısında Türkiye köprü pozisyonunda ve çok avantajlı bir yerde. Bundan sonra markalı satışlarla dünya pazarında daha güçlü olacağız.” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN PROFESYONELLERİ ANTALYA'DA

Deri konfeksiyon sektörünün en kapsamlı ve en yüksek verim sağlayan organizasyonu olarak kabul edilen fuar, bu yıl 18 ülkeden yaklaşık 800 yabancı alıcıyı ve Türkiye’den katılımcılarla birlikte binin üzerinde profesyoneli bir araya getiriyor.

TÜRKİYE DERİ SEKTÖRÜNDE YÖN BELİRLEYİCİ

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, Türkiye’nin deri ve deri konfeksiyonunda dünya ölçeğinde yön belirleyen bir ülke olduğunu vurguladı.

Antalya’da düzenlenen bu özel etkinliğin sektöre büyük katkı sunduğunu belirten Sarıgül, “Avrupa Birliği’nden Orta Asya’ya, Doğu Bloku’ndan Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyadan katılımcıları ağırlıyoruz. Deri konfeksiyon açısından dünyada bu fuarın verimliliğine yaklaşan başka bir organizasyon yok. Sektör ihracatının neredeyse yarısının bu fuardan geçtiğini görüyoruz. Tasarım çeşitliliği, model zenginliği ve yenilikçi yaklaşım açısından dünyada benzeri yok. Fuarın yıl içine yayılan sipariş tekrarlarıyla birlikte sektöre 100 milyon dolarlık katkı sağlamasını bekliyoruz.” dedi.

TÜRK DERİSİ KALİTESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Geçen yılın aynı dönemine göre fuara ilginin yaklaşık yüzde 10 arttığını belirten Sarıgül, bu yükselişi şöyle değerlendirdi:

Alıcılar burada buldukları çeşitliliği başka hiçbir yerde bulamadıkları için fuar onlar için vazgeçilmez hale geldi. Kalite, model ve üretim kabiliyeti açısından Türkiye’nin üzerinde üretim yapan bir ülke yok. Artık fiyat rekabetine bakmıyoruz; Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerin maliyet olarak çok üzerine çıktık. Ancak bu açığı yenilik, hız ve yüksek kaliteyle kapatıyoruz. Kaliteli ürüne ulaşmak isteyen dünyadaki iyi alıcılar Türkiye’yi tercih ediyor.

HER FİRMA EN AZ 100 ÜRÜNLE KATILIYOR: 5 BİN 600 YENİ MODEL

Sarıgül, fuarın Türk deri sektörünü dinamik tutan en önemli platform olduğunu belirterek, “Her firma en az 100 yeni modelle katılıyor. Toplam 56 firmamız var; yani minimum 5600 model sergileniyor. Bunun yaklaşık yüzde 80’i tamamen birbirinden farklı. Dünyada bu çeşitlilik yok. Yeni materyaller, efektler, renkler, trendler ve deriyi farklı materyallerle birleştiren yenilikler bu fuarın imzası.” dedi.

“DÜNYADA HER 100 DERİ CEKET KULLANANDAN YÜZDE 5'İ TÜRK DERİ CEKETİ GİYİYOR”

Sarıgül, Türk deri konfeksiyonunun dünya pazarındaki üstünlüğünü şu sözlerle anlattı:

Bugün dünyada kaliteli deri ürün satmak isteyen markalar için Türk malı vazgeçilmez. Artık dünyayı biz yönlendiriyoruz. Yenilikçi gücümüz, hızlı teslimatımız, manevra kabiliyetimiz ve esnek üretim yapımız en büyük avantajlarımız. Ayrıca butik ölçekte çalışmak isteyen müşterilere de hitap edebiliyoruz. Kalite olarak diğer ülkelerle kıyaslanmamız mümkün değil; biz sahada gerçek bir büyük oyuncuyuz.

Türkiye’nin markalaşmada geride kaldığını ancak üretimde çok güçlü olduğunu da belirten Sarıgül, “Dünyada her 100 deri ceket kullanandan beşi Türk deri ceketi giyiyor. Bunları Türk üreticileri Türkiye'de üretiyor.” dedi.

“SAVAŞ BİTERSE TALEBE YETİŞEMEYEBİLİRİZ”

Sarıgül, Rusya-Ukrayna savaşının etkilediği pazarların büyük ölçüde Avrupa ve Amerika ile telafi edildiğini, savaşın sona ermesi halinde sektörün ciddi ivme kazanacağını söyledi:

Ukrayna ve Rusya bizim için çok önemli pazarlar. Avrupa ve ABD’de de ciddi müşteri portföyü oluşturduk. Bu pazarlar birleşirse 2026’da talebe yetişemeyebiliriz.

YAN GİDERLERDEKİ ARTIŞ SEKTÖRÜ ZORLUYOR

Sarıgül, ham maddede büyük artış olmasa da enerji, işçilik ve kimyasal maliyetlerindeki yükselişin sektörü zorladığını belirterek, “Kur artışı bu giderlerin altında kaldığı için fiyatlarımızı döviz bazında artırmakta zorlanıyoruz.” dedi.

DERİ KONFEKSİYONDA İHRACAT TÜRKİYE ORTALAMASININ 133 KATI

İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, sektörün ihracat performansını değerlendirerek şunları söyledi:

2024’te deri ve deri mamulleri ihracatı 1 milyar 527 milyon dolar oldu. Deri konfeksiyon ihracatı ise 193 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kilogram başına 133 dolarlık değere ulaştık; Türkiye ortalamasının 133 kat üzerinde. 2025’in ilk 11 ayında bu rakam 146 dolara yükseldi. Türkiye artık çok satarak değil, katma değerli ürün satarak büyüyecek.

ABD, SEKTÖRÜN BİRİNCİ PAZARI OLDU

Karaca, ABD’nin sektör için birinci pazar haline geldiğini belirterek, 2025’in ilk 11 ayında ABD’ye ihracatın yüzde 41 arttığını ve kilogram başına birim fiyatın 216 dolara ulaştığını söyledi.

2026 hedeflerini ise şu sözlerle özetledi:

Artık hedef pazar değil, hedef dünya demek lazım. İlk önceliğimiz e-ticaret. Avrupa Birliği ikinci büyük pazarımız olacak. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi halinde ihracatımız daha da artacaktır.

“ÇOK ŞANSLI BİR DÖNEMDEYİZ”

Karaca, Türk deri konfeksiyonunun dünya liginde olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: