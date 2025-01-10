Dünyada konkordato ve iflas kararları arttı

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S&P Global Market Intelligence'ın verilerine göre, 2024 yılında en az 686 ABD şirketi iflas kararının açıklanması için talep başvurusu gerçekleştirdi.

ABD'de 2023 yılına göre yüzde 8 oranında başvuru sayısının arttığı görülüyor.

En çok başvuru ise “teğet geçen kriz olarak bilinen” 2010 yılında 828 iflas talebi ile göründüğünü belirtmek gerekir.

Türkiye’de ise 2023 yılında 65 olan iflas kararı, 2024 yılında 132 olarak yüzde 103 oranında artış gösterdi.

Türkiye’de "iflastan önceki son çıkış" olarak nitelendirilebilecek konkordato taleplerinde daha fazla yükseliş görülüldü. 2023 yılında 927 konkordato başvurusu yapıldı, 519 firmaya geçici mühlet verildi ve 408 firmaya red verilerek, konkordato başvurusu kabul edildi.

2023 yılında 519 olan konkordato kararı, 2024 yılında yüzde 231,98 oranında artarak 1723 oldu.

KONKORDATO İŞLEMLERİ

TÜKONFED Finans Komisyonu Başkanı Selçuk Gülten, konkordato işlemlerini Ensonhaber'e şöyle aktardı:

Konkordato talep eden firmaya, firma büyüklüğüne göre 1 veya 3 konkordato komiseri atanmaktadır. Şirketin mal varlığının, banka hesaplarının tahsilat ve ödemeleri konkordato komiserlerinin gözetiminde gerçekleştirilmektedir. 3 aylık geçici mühlet süresi mahkeme tarafından 2 ay uzatılabilmektedir. Daha sonra mahkeme konkordato komiserlerinin önerisini de dikkate alarak 1 yıl kesin mühlet süresi vermektedir.

Mahkeme kesin mühleti 6 ay uzatmaya yetkilidir. Uygulamada 3 ay geçici mühlet, 2 ay ek geçici mühlet, 1 yıl kesin mühlet ve 6 ay ek kesin mühlet ile 23 ay firma konkordato sürecinde mahkeme ve komiser gözetiminde kalmaktadır. Bu süre içerisinde alacaklılar alacaklarına kavuşamamakta, icra takibi yapamamaktadırlar. Daha sonra alacaklılar kurulu toplantısı yapılmakta, firma konkordato ön projesi teklifine göre 48 ay, 36 ay veya 24 ay taksitlerle borcunu ödemektedir.

"KONKORDATO ALACAKLILAR İÇİN ŞİRKETİN KAPANMASINDAN DAHA OLUMLU"

TÜKONFED Finans Komisyonu Başkanı Selçuk GÜLTEN’in açıklamasına göre konkordato başvuruları iyi niyetli borçluyu korumakta, işyerlerinin kapanmasını önlemekte, alacaklıların alacağına kavuşmasına imkan sağlanıyor.

Türkiye’deki şirketlerin sayısı düşünüldüğünde kamuoyunda dikkat çekse de konkordato başvurularının çok sınırlı sayıda kaldığı görülmektedir. Ancak konkordato talep eden firmalara ilişkin süreçlerin netleştirilmesi yerinde olacaktır.

UYGULAMA NASIL OLUYOR?

Örneğin konkordato talep eden firma 23 ay borç ödemeden duracağına her üç ayda bir borcunun yüzde 10 oranında ödeme yaparak 30 ayda tüm borcunu ödeyecektir şeklinde bir düzenleme daha gerçekçi, daha yönetilebilir ve kötü niyetli başvurularında önüne geçebilir. Konkordato ile ilgili İcra İflas Kanunu’nda ödemelere yönelik netleştirici bir madde değişikliği gerçekleştirilerek, bu alandaki sorunlar giderilebilir.