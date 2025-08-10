Dünya'ya lunapark Türkiye'den gidiyor

Türkiye'nin, 2020-2024 döneminde hızlı trenler, su parkı, atlı karınca, dönme dolap gibi lunapark ürünleri ihracatı, 5 yılda 223 milyon 257 bin dolara ulaştı.

İhracat yapılan toplam ülke sayısı 143'ü bulurken ilk sırayı 17,7 milyon dolarla ABD aldı.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye, lunaparklarda yer alan ürünlerin imalatında adından söz ettiriyor.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN 8. ÜLKE

Dünyada, söz konusu sektörde ülkelerin önemli ticaret partnerleri arasında yer alan Türkiye, geçen yıl en fazla ihracat yapan 8. ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin lunaparklardaki hızlı trenler (roller coaster), atlı karıncalar, salıncaklar, dönme dolaplar, çarpışan arabalar, su parkları ve panayırlara mahsus eşya ihracatı her geçen yıl artış gösterdi.

2024'DE 80 MİLYONU AŞAN İHRACAT

Türkiye 5 yılda Türkiye'nin eğlence sektöründe ihracatı 223 milyon 257 bin dolar olarak hesaplanırken, ürün satılan toplam ülke sayısı 143 oldu.

Bu yılın ocak-haziran döneminde ise 87 ülkeye toplamda 47 milyon 537 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

EN FAZLA İHRACAT ABD'YE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'nin 2020-2024 döneminde "eğlence parkı gezinti ve su parkı eşyaları" alanında en fazla ihracat yaptığı ülke ABD oldu. ABD'ye 5 yılda 17 milyon 676 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu ülkeyi 16 milyon 868 bin dolarla Romanya, 12 milyon 173 bin dolarla Fransa, 10 milyon 435 bin dolarla Birleşik Krallık, 9 milyon 549 bin dolarla Kazakistan takip etti.

Bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 8 milyon 950 bin dolar, Cezayir'e 8 milyon 107 bin dolar, Irak'a 8 milyon 59 bin dolar, Mısır'a 6 milyon 470 bin dolar ve Suudi Arabistan'a 5 milyon 538 bin dolar dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Söz konusu sektörde 2020-2024 döneminde en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke şöyle sıralandı:

Ülkeler / İhracat (dolar)

ABD / 17 milyon 675 bin 702 dolar

Romanya / 16 milyon 868 bin 499 dolar

Fransa / 12 milyon 172 bin 944 dolar

Birleşik Krallık / 10 milyon 434 bin 575 dolar

Kazakistan / 9 milyon 549 bin 49 dolar

BAE / 8 milyon 950 bin 423 dolar

Cezayir / 8 milyon 106 bin 724 dolar

Irak / 8 milyon 58 bin 826 dolar

Mısır / 6 milyon 469 bin 527 dolar

Suudi Arabistan / 5 milyon 537 bin 683 dolar