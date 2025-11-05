Dünyanın 180 ülkesine savunma sanayii ihracatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Konya Sanayi Odasınca (KSO), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde düzenlenen, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı 8. Konya Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşmaları'nın açılış töreninde, savunma sanayiinin yüzde 80'den fazlasının yerli ürün olduğunu, dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını azami ölçüde karşılamak üzere çalıştıklarını söyledi.

180 ÜLKEYE İHRACAT

Savunma sanayiinde 180'den fazla ülkeye ihracat yapıldığına değinen Görgün, "Geçtiğimiz yıl Allah'a çok şükür 7,1 milyar dolar ile bir önceki seneye göre yüzde 29 artışla ihracat rekoru kırılmıştır. Dün tüm ihracat rakamları ve savunma sanayii rakamları ilgili bilgilendirmeyi de kamuoyuyla paylaştık. Bugün 10 ayda 6,7 milyar dolara ulaşmış bir ihracat rakamımız var. Ülkenin tüm ihracatının yaklaşık yüzde 3,5'ini karşılar duruma gelmiştir." diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİİNDE 100 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİYOR

Bu oranları artırmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Görgün, savunma sanayiinde yaklaşık 100 bin çalışanın ülke ihracatına kişi başı yaklaşık 70 bin dolar katma değer sağladığını söyledi.

FUAR

ASELSAN'ın ana sponsorluğunda düzenlenen fuarda; ROKETSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), BMC gibi ana sanayi firmaları başta olmak üzere çok sayıda firma ve kurum, ürünlerini sergiliyor. Etkinlik 7 Kasım'da sona erecek.