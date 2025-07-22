Dünyanın en büyük plak şirketinden müjde: Halka arz oluyor

Universal Music, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gizli başvuruda bulunarak süreci resmen başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, halka arzın detaylarıyla ilgili henüz kamuoyuna açıklama yapılmadı.

Satışa sunulacak hisse oranı ya da hedeflenen gelir miktarı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

UMG, Taylor Swift, Drake, Billie Eilish ve efsanevi The Beatles gibi dünya çapında büyük hayran kitlesine sahip sanatçıların müzik haklarını elinde bulunduruyor.

UMG’nin piyasa değeri 17 Haziran itibarıyla Amsterdam Borsası kapanışında yaklaşık 49,65 milyar euroya (yaklaşık 54 milyar dolar) ulaştı.