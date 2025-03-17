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Dünyanın en genç emeklileri Türkiye’de ve sayıları artmaya devam ediyor.

Türkiye, erken emeklilikte dünya birincisi konumunda.

Türkiye’de emeklilik yaşı 52-55 arasında seyrediyordu.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile birlikte ortalama emeklilik yaşı kadınlarda 38, erkeklerde 43'e gerileyince genelde de 48'e kadar düştü.

TOPLAM 4,8 MİLYON EYT'Lİ

Şu ana kadar 2,5 milyon EYT emeklisi var. Kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli oldu. Zamanı gelenlerle birlikte bu sayı kısa sürede 4,8 milyona yükselecek. Bu rakam, Avrupa ortalamasının yarısına denk geliyor.

EN GENÇ EMEKLİ YAŞI TÜRKİYE'DE

Avrupa'da Almanya, Fransa ve İngiltere ortalama emeklilik yaşı ise 65-70 arasında. Almanya’da emeklilik yaşı 66-67, İtalya’da 66-67, Rusya’da 60-65, Amerika’da 65, Kanada’da 65 ve Türkiye’de ise 48 yaşında.

EMEKLİ BAŞINA DÜŞEN ÇALIŞAN SAYISI AZALDI

Sosyal sigortalar kurumu (SGK) verilerine göre ise Avrupa ülkelerinde 4 çalışan, 1 emeklinin maaşını karşılıyor. Türkiye'de de Normalde 4 çalışanın 1 emekliye bakması gerekirken Türkiye’de ise 1 emekliye yalnızca 1,5 çalışan düşüyor. Devlet burada sigortalılık sistemini kendisi finanse ediyor.

7 İLDE EMEKLİ SAYISI ÇALIŞANLARI GEÇİYOR

Üstelik 7 ilde emekli sayısı, çalışan sayısını geçmiş durumda. Bu iller; Zonguldak, Sinop, Bartın, Giresun, Çorum, Balıkesir ve Artvin olarak sıralanıyor.

AVRUPA EMEKLİLERİNİ DAHA DA ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR

Avrupa, emekli olan yaş aralığını “gümüş kuşak" olarak nitelendiriyor ve çalışmalarını teşvik ediyor. Böylece nitelikli işçi kazanmak amaçlanıyor. Üstelik emeklilerin çalışıp, gençlere yol gösterici olmaları isteniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNİN MALİYETİ

Bayram ikramiyesinin 1.000 TL artırılması 28,4 milyar lira ek yük getirecek ve toplamda 72 milyar liralık toplam bayram ikramiyesi dağıtılacak.

Uzmanlar ise bu durumu, Türkiye geleceği açısından sakıncalı bularak erken emekliliğin önünün kapatılmasını savunuyor.