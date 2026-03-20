Dünyanın en iyi 15 baklavasının 8'i Türkiye'den

Dünya mutfaklarını mercek altına alan TasteAtlas, Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmezi baklavaları puanlarına göre sıraladı.

Listede yer alan 15 çeşidin 8’inin Türkiye lezzetleri olması dikkat çekti. Baklavaya sahip çıkan Yunanistan ise listeye giremedi.

Listenin ilk 6 sırası da tamamıyla Türk lezzetlerine ait.

"TATLILARIN EN ÜSTÜN KRALI"

Listeyi hazırlayan TasteAtlas paylaşımına, "Oruç sona erince, her sofrada mutlaka bulunması gereken efsanevi bir tatlı vardır: Baklava. Tatlıların en üstün kralı" notunu ekledi.

LİSTE, RAMAZAN'A ÖZEL YAYIMLANDI

Ramazan Bayramı'na özel yayımlanan listede, farklı ülkelerden 15 baklava türü yer alırken Türk mutfağı lezzetleriyle damga vurdu.

15 BAKLAVANIN 8'İ TÜRKİYE'DEN

Listede bulunan 15 baklavanın 8’inin Anadolu'ya ait lezzetleri olması, Türk tatlı kültürünün küresel etkisini bir kez daha gösterdi.

Taj al malek (Suriye)

Vişneli baklava (Türkiye)

Bukaj baklava (Lübnan)

Asawer (Lübnan)

Sütlü Nuriye (Türkiye)

Faysalieh (Lübnan)

Basma (Lübnan)

Ružice (Bosna Hersek)

Asabi (Lübnan)

Bülbül yuvası (Türkiye)

Kestaneli baklava (Türkiye)

Burma kadayıf (Türkiye)

Şöbiyet (Türkiye)

Fıstıklı sarma (Türkiye)

Gaziantep baklavası (Türkiye)



