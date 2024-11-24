Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri

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Her ülkenin ünlü, seçkin alışveriş caddeleri var.

Bu caddeler; dükkan metrekarelerinin yüksekliği ile tanınıyor ve her yıl ödenen kiralar açısından"en pahalı" başlığında sıralanıyor.

İtalya’nın Milano kentindeki Via Monte Napoleone, dünyanın en pahalı alışveriş caddesi sıralamasında bu yıl birinci oldu.

MİLONA, NEW YORK VE LONDRA'YI GERİDE BIRAKTI

Böylece Via Monte Napoleone'nin bulunduğu Milano; New York ve Londra şehirlerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Via Monte Napoleone, ayrıca 34 yıl sonra listede zirveye yerleşen ilk Avrupa caddesi olarak tarihteki yerini aldı.

VİA MONTE NAPOLEONE'DE METREKARE KİRASI 20 BİN EURODAN BAŞLIYOR

İtalya'daki 350 metre uzunluğundaki caddedeki kiralar son iki yılda yüzde 30 arttı.

Kiralar şu anda metrekare başına yıllık 20 bin eurodan başlıyor.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE METREKARE KİRASI 2 BİN 396 EURODAN BAŞLIYOR

Pahalı caddeler listesinde, İstanbul’daki İstiklal Caddesi'nin yeri, geçen sene 38 iken, bu yıl 40'a geriledi.

Kira fiyatı metrekare başına ortalama 2 bin 396 euro olarak ölçüldü.

DÜNYANIN EN PAHALI 10 ALIŞVERİŞ CADDESİ

1- Via Monte Napoleone / Milano

2- Upper 5t Avenus / New York

3- New Bond Street / Londra

4- Tsim Sha Tsui - Hong Kong

5- Avenus des Champs-Elysee / Paris

6- Ginza / Tokyo

7- Bahnhofstrasse / Zürih

8- Pitt Street Mali / Sidney

9- Mysongdong / Seul

10- Kohlmarkt / Viyana