Dünyanın gözü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği güvercin mesajlarla geçen hafta pozitif başladı.

Küresel piyasalarda, cuma gününe doğru ekonomik, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin etkisinde yatırımcıların iştahının azaldığı görüldü.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan bir indirime gideceği öngörülüyor.

TRUMP VE FED YÖNETİMİ ÇEKİŞMESİ

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi, Nvidia'nın bilançosu ve ABD'de açıklanan önemli makroekonomik verilerin öne çıktığı haftada risk iştahı düşük seyrederken yeni haftada gözler, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve ADP istihdam raporuna çevrildi.

Trump, pazartesi günü Lisa Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden olduğunu öne sürerek, Fed yasasının kendisine verdiği yetkilere işaretle görevden alındığını duyurdu.

NVIDIA GELİRİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 56 artışla 46,7 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 6 artırdı. Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 54 milyar dolar olarak açıkladı. Nvidia'nın veri merkezlerinden sağladığı gelir de yıllık bazda yüzde 56 artışla 41,1 milyar dolara çıksa da beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerin ışığında ABD tahvil piyasalarında geçen hafta alıcılı seyir hakim olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,23 seviyesinde tamamladı.

ALTIN ARTIŞA GEÇTİ

Emtia tarafında ise altının ons fiyatı, artan faiz indirimi beklentileriyle geçen hafta yüzde 2,2 artışla 3 bin 448 dolara çıktı. Gümüşün ons fiyatı da yüzde 2,2 yükselişle 39,74 dolara, Brent petrolün varili ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 67,4 dolara yükselerek haftayı tamamladı.

TÜRKİYE'DE GELECEK HAFTA GÜNDEMİ

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi büyüme, İstanbul Ticaret Odası (İTO) enflasyon verisi, salı dış ticaret dengesi, çarşamba enflasyon, yurt içi ÜFE, perşembe TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, cuma Hazine nakit dengesi verileri takip edilecek.