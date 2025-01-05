Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri 2024'te borsada sönük kaldı

AA

Dünyada ünlü futbol klüpleri aynı zamanda borsada hisseleri ile de boy gösteriyor.

Ünlü futbol kulüplerinin hisse senedi performanslarında geçen yıl, genellikle karışık bir seyir izlendiği görüldü.

Bazı futbol kulüpleri hem yeşil sahalarda taraftarını hem de borsalarda yatırımcısını sevindiremedi.

Buna karşın bazı takımlar da taraftarını sevindirirken, borsalarda yatırımcısını memnun edemedi.

Kısacası dünyanın önde gelen futbol kulüpleri 2024'te borsada "iç açıcı performans" sergilemedi.

CELTİC YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

Geçen yıl yatırımcısına İskoç ekibi Celtic yüzde 41,4, İtalyan ekiplerinde Lazio yüzde 32,3, Juventus yüzde 17,5, Portekiz ekibi Benfica yüzde 12,5 kazandırdı.

CELTİC, FUTBOLDA DA KAZANAN TARAF OLDU

Celtic, geçen sezon İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) 54. şampiyonluğunu ilan etmişti. Ayrıca takım, İskoçya Ligi'nde de lider konumunda bulunuyor.

MANCHESTER UNİTED YÜZDE 15'E YAKIN KAYBETTİRDİ

Geçen yıl yatırımcısına Hollanda ekibi Ajax yüzde 4,2, Portekiz ekiplerinden Porto yüzde 6, Sporting CP yüzde 7,6, Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 11,7, İngiliz ekibi Manchester United yüzde 14,9 kaybettirdi.

MANCHESTER UNİTED, FUTBOLDA DA ARADIĞINI BULAMADI

Manchester United, İngiltere Premier Ligi'nde iç açıcı bir performans sergilemezken, hisse senedi piyasalarda da yatırımcısını üzdü.

BORUSSİA DORTMUND HEM BORSADA HEM FUTBOLDA TUTUK KALDI

Borussia Dortmund da Bundesliga'da zirveden uzak performansıyla taraftarını, borsadaki durumuyla da yatırımcısını sevindiremedi.