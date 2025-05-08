Düzce'de AB ülkelerine 11 bin 71 ton fındık gönderildi

İHA

Fındık ihracatında dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık göndermeye devam ediyor.

Fındık, Karadeniz Bölgesinde olduğunu gibi Düzce’de çok sayıda aile tarafından üretiliyor.

FIDIK İHRACATI VERİLERİ AÇIKLANDI

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracatta önemli bir yer tutan fındığa ilişkin verileri açıkladı.

11 BİN 71 TON İHRACAT GERÇEKLEŞTİ

Verilere göre, bu yıl ocak ayında 2 bin 416 ton, şubat ayında 3 bin 6 ton, mart ayında 2 bin 952 ton ve nisan ayında 2 bin 697 ton fındık ihraç edildi.

2024 YILINDA 20 BİN 240 TON İHARACAT GERÇEKLEŞMİŞTİ

Düzce'de 2024 yılında toplam 20 bin 240 ton iç fındık ihracatı gerçekleşmişti.