Düzce’de ev fiyatları cep yakıyor! 1+1 dairelerin kiraları dudak uçuklattı Son dönemde artan kira fiyatları vatandaşların en büyük problemlerinden biri haline geldi. Özellikle Düzce’de yaşanan depremin ardından dar gelirli ve orta gelirli ailelerin ev bulması imkansız hale geldi.

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Düzce'de son dönemde yaşanan konut stoku sıkıntısı, dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini zora soktu.

Konutların sınırlı olması ve yenilenme süreçlerinin yavaş ilerlemesi nedeniyle kiralık konutlar da büyük bir talep gördü.

Özellikle 1+1 evlerin kirasında yaşanan artışlar vatandaşları bir hayli zorluyor.

3+1 daireler 17 bin lira

23 Kasım depremi sonrasında yapılan yeni 3+1 dairelerin kiraları 17 bin liraya kadar yükseldi. En ucuz eski yapılar olan 3+1 daireler ise 6 bin liradan kiracı bekliyor.

Kira fiyatları kontrolden çıktı

Ev fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ev sahipleri kontrolden çıktı. Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarının imkansız hale geldiğini bilen fırsatçı ev sahipleri, kira fiyatlarını yüksek tutuyor.