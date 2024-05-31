Düzce'de siyah pirinç üretimi arttı Siyah pirinç ile yeni tanışan Düzceli çiftçiler, aldıkları verimin ardından ekili alanı artırmaya karar verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Geçtiğimiz yıllarda besin değeri yüksek siyah pirincin ekimini yaygınlaştırmak amacıyla proje başlatıldı.

Deneme amacıyla 3 yıl önce 5 dönüm araziye ekilen siyah pirincin üretimi her sene katlanarak büyüdü.

Düzce’nin Çilimli ilçesinde iyi verim alınan siyah pirincin üretim alanı genişletildi.

"Siyah pirinç markalaşacak"

Demir, lif ve mineral deposu olarak bilinen siyah pirincin, Çilimli’de markalaşması hedefleniyor.

Bu yıl 360 dönümlük alana ekilecek

Geçtiğimiz sene 120 dönüm arazide ekimi yapılan ve çiftçilerin istediği verimi aldığı siyah pirinç, bu yıl da 360 dönümlük alana ekilecek.

Üretici siyah pirinç ile geçen yıl tanıştı

Çiftçi Necmettin Kavak, siyah pirinç ile geçen sene tanıştığına dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

Geçen yıl ekimini yaptık ve veriminden memnun kaldık. Hem sağlık açısından hem maliyet açısından memnunuz.

"Ekimi 3 kat artırdık"

Bu sene geçen seneye göre ekimi 3 kat artırdık. Gelecek yıllarda daha da artacağına inanıyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)