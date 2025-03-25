E-ticaret sektörü bayramdan 400 milyar liralık satış bekliyor

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala e-ticaret sektöründe hareketlilik yaşanırken, bu bayram 400 milyar liralık satış gerçekleşmesi bekleniyor.
Bayram döneminde tatlı, çikolata, şekerleme ve kahve gibi ürünler talep görürken, hediyelik eşya kategorisinde de artış yaşanıyor.
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Ramazan ayı ve yaklaşan Ramazan Bayramı'na yönelik alışverişlerin e-ticaret sektöründe tüm kategorilerde satışları artırdığını söyledi.
"UÇAK REZERVASYONLARI ARTTI"
Tüketici alışkanlıklarının çevrim içi alışverişe kaymasının yanı sıra iftar sonrası ve sahura kadar alışveriş yapma imkan ve kampanyalarının bayram alışverişlerinde e-ticareti ön plana çıkardığını kaydeden Çevikoğlu, "Bayram için hazırlanacak tatlı malzemeleri, çikolata, şeker, kahve gibi gıda alışverişleri, giyim ve ayakkabı alışverişleri en fazla tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Eğitim döneminin ikinci yarıyıl tatiliyle birleşen bayram tatili dolayısıyla insanlar yoğun olarak şehir dışına çıkacak. Bundan dolayı uçak rezervasyonlarında da benzer yoğunluğun olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.
BAYRAM ALIŞVERİŞİNDEN 400 MİLYAR LİRALIK BEKLENTİ
Bayrama özel marka ve pazar yerlerinin kampanyalarıyla alışverişlerde yüzde 30 artış gözlemlendiğini aktaran Çevikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Havaların ısınması ve mevsim geçişiyle birlikte, tüm ürün gruplarında yüzde 25-30 arasında indirimlerin yapıldığı Ramazan Bayramı döneminde e-ticaret sektöründe 400 milyar liralık satışın gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bayramda ortalama sepet tutarının 1.500 lira olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Tüketiciler kendilerine sunulan kampanya ve teklifleri mutlaka karşılaştırarak değerlendirmeli. Alışveriş aşamasında ise hem ürünler hem de satıcılarla ilgili yorum ve değerlendirmeler dikkate alınmalı. Ödeme işlemlerini yaparken ödeme güvenliğiyle ilgili e-ticaret platformları ve ödeme kuruluşlarının uyarıları dikkatle değerlendirmeli. Tüketiciler mutlaka fiyat ve toplam maliyet kontrolü yapmalı ve kampanyalar kapsamındaki tekliflerle kıyaslamalıdır.
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