E-ticaret sektörü bayramdan 400 milyar liralık satış bekliyor

AA

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala e-ticaret sektöründe hareketlilik yaşanırken, bu bayram 400 milyar liralık satış gerçekleşmesi bekleniyor.

Bayram döneminde tatlı, çikolata, şekerleme ve kahve gibi ürünler talep görürken, hediyelik eşya kategorisinde de artış yaşanıyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Ramazan ayı ve yaklaşan Ramazan Bayramı'na yönelik alışverişlerin e-ticaret sektöründe tüm kategorilerde satışları artırdığını söyledi.

"UÇAK REZERVASYONLARI ARTTI"

Tüketici alışkanlıklarının çevrim içi alışverişe kaymasının yanı sıra iftar sonrası ve sahura kadar alışveriş yapma imkan ve kampanyalarının bayram alışverişlerinde e-ticareti ön plana çıkardığını kaydeden Çevikoğlu, "Bayram için hazırlanacak tatlı malzemeleri, çikolata, şeker, kahve gibi gıda alışverişleri, giyim ve ayakkabı alışverişleri en fazla tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Eğitim döneminin ikinci yarıyıl tatiliyle birleşen bayram tatili dolayısıyla insanlar yoğun olarak şehir dışına çıkacak. Bundan dolayı uçak rezervasyonlarında da benzer yoğunluğun olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

BAYRAM ALIŞVERİŞİNDEN 400 MİLYAR LİRALIK BEKLENTİ

Bayrama özel marka ve pazar yerlerinin kampanyalarıyla alışverişlerde yüzde 30 artış gözlemlendiğini aktaran Çevikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: