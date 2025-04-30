EBRD'den, Antalya Havalimanı'na 315 milyon euroluk finansman desteği

AA

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme AŞ'ye (FTA), Antalya Havalimanı için 315 milyon euro finansman sağlayacağını duyurdu.

Açıklamada, EBRD'nin Antalya Havalimanı'nı işletmek amacıyla Türkiye'de kurulan Fraport AG ile TAV Havalimanları ortak girişimi Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme'ye 315 milyon euro tutarında kredi sağlanacağı kaydedildi.

2,5 MİLYAR EUROLUK FİNANSMAN PAKETİNİN PARÇASI

Kredinin 2,5 milyar euroluk finansman paketinin parçası olduğu ifade edilen açıklamada, kaynağın Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme'nin ticari bankalardan ve kalkınma finans kuruluşlarından aldığı bir köprü kredisinin yeniden finanse edilmesinde ve ilgili finansman giderlerinin karşılanmasında kullanılacağı bildirildi.

UZUN VADELİ BİR PROJE FİNANSMAN KREDİSİNE GEÇİLECEK

Açıklamada, köprü kredisinin yeniden finanse edilmesiyle Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme'nin geçici finansmandan istikrarlı, uzun vadeli bir proje finansman kredisine geçeceğine işaret edilerek, bunun Antalya Havalimanı gibi büyük ölçekli bir altyapı projesi için önemli olduğu belirtildi.