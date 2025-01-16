EBRD'den Türkiye'ye 2,6 milyar euroluk rekor yatırım

AA

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2024 yılında Türkiye'ye 2,6 milyar euroluk rekor yatırım yapıldığını açıkladı.

Böylelikle Türkiye, EBRD'nin en fazla finansman sağladığı ülke oldu.

ÇEVRECİ PROJE VE DEPREM BÖLGESİNE YATIRIM

Çevreci projelerle birlikte deprem bölgesine yönelik projeler EBRD'nin 2024 yılındaki rekor finansmanın altında yatan temel unsurlar olarak öne çıktı.

2,6 MİLYAR EUROLUK FİNANSMAN

Banka 2024 yılında Türkiye'ye 2,6 milyar euro finansman sağladı. 2023 yılında bankanın Türkiye yatırımları 2,5 milyar euro düzeyindeydi. 2022'de ise banka Türkiye'ye 1,6 milyar euro finansman temin etmişti.

2024'te rekor finansman, özel sektörün yeşil dönüşüme olan talebi ve bankanın Şubat 2023 depreminden etkilenen bölgelere devam eden desteğinin etkisiyle geldi.

EN FAZLA YATIRIMI TÜRKİYE ALDI

Üst üste beşinci yılda da Türkiye, bankanın yatırım yaptığı ekonomiler arasında en fazla yatırım alan ülke oldu.

52 FARKLI PROJE DESTEKLENDİ

Banka, ülkede 51 farklı projeye yatırım yaptı ve tüm yatırımların yüzde 93'ü özel sektöre gitti. Tüm yatırımların yüzde 60'ından fazlası toplumsal cinsiyet odaklı projelerden oluştu.

Yeşil yatırımlar da güçlü bir ivme kazanırken, bankanın ülkedeki yıllık yatırımının yaklaşık yüzde 60'ı yeşil dönüşüme katkıda bulundu.

TOPLAM YATIRIM 22 MİLYAR EUROYU AŞTI

EBRD'nin Türkiye'deki toplam yatırımı da 2024 yılı itibariyle 22 milyar euronun üzerine çıktı. Bankanın Türkiye'deki portföyü de 8 milyar euroyu aştı.

Banka, 2024 yılında çeşitli ekonomilere 16,6 milyar euroluk rekor yatırım yaparken, Ukrayna ve Mısır en büyük ikinci ve üçüncü yatırım hacimlerine sahip oldu.

EBRD'NİN TÜRKİYE PROJELERİ

EBRD'nin yeşil odağı, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyerek, ülkede finans dışı özel bir şirket tarafından ihraç edilen ilk sürdürülebilirlik tahviline yatırım yaparak ve şirketin yeşil hedeflerini desteklemek için Türkiye'nin en büyük indirim perakendecilerinden birine 200 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisine katılarak çeşitli sektörlere yayıldı.

Banka ayrıca 2024 yılında, Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Finans Kurumu tarafından da desteklenen bir girişim olan Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'nun (TIDIP) başlatılması için Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliğine gitti. Platform, 2030 yılına kadar 5 milyar ABD doları yatırım yapılmasını hedefliyor.

2024 yılının en büyük EBRD finansmanı, bankanın Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünün inşasını finanse etmek üzere Nakkaş Otoyol Yatırım ve İşletme'ye sağladığı destek oldu. 240 milyon dolar tutarındaki sendikasyon, ülkede tamamen uluslararası finansörlerin katılımıyla yapılandırılan ilk yol yap-işlet-devret projesi oldu.