ECB faiz indirimlerine devam edecek

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini 3,40 olarak uyguluyor.

Merkez Bankası'nın başlıca hedefi, enflasyonun yüzde 2'ye düşmesi.

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, manşet enflasyonun düşmesiyle birlikte ECB'nin faiz indirimlerine devam edeceğini ve yavaş yavaş ekonomik büyümeye odaklanmaya başladığını açıkladı.

"YÜKSEK ENFLASYON YERİNİ EKONOMİK BÜYÜMEYE BIRAKTI"

Guindos, Finlandiya'nın Helsingin Sanomat gazetesine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek enflasyona dair endişeler yerini ekonomik büyümeye bıraktı. Para politikamızın yönü net. Eğer projeksiyonlarımız gerçekleşirse, para politikası yaklaşımımızı kademeli olarak daha az kısıtlayıcı hale getirmeye devam edeceğiz."