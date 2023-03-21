ECB, faiz kararlarını enflasyon verilerine göre alıyor Avrupa Merkez Bankası Başkanı Legarde, enflasyonun açıklanan verilerle takip edileceğini belirterek, gerekli görülen noktalarda müdahalelerin yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde konuştu.

Lagarde, ECB’nin piyasalardaki durumu yakından izlediğini ve gerekirse Euro Bölgesi'nde fiyat ve finansal istikrarı korumak için gerekeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.



İklim planlarını sürdürmeye kararlı

Lagarde, diğer güncel sorunlara rağmen ECB'nin iklim planlarını sürdürmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.



"Bankacılık sektörünün sermayesi güçlü"

ECB'nin piyasadaki gelişmeleri yakından izlediğini anlatan Lagarde, şu değerlendirmede bulundu:

Euro Bölgesi bankacılık sektörü güçlü sermayesi ve likidite pozisyonuyla dirençli. ECB'nin politika araçları da gerektiğinde bölgenin finansal sistemine likidite desteği ve para politikasının sorunsuz işleyişini sağlayacak durumda.

"Enflasyon uzun süre daha yüksek kalacak"

Euro Bölgesi enflasyonunun uzun süre daha yüksek kalacağına işaret eden Lagarde, ECB’nin gelecekteki tüm faiz oranı kararlarını gelen verilere bağlı olarak alacağını yineledi.

"Veriye dayalı bir yaklaşım önemli"

Lagarde, “Artan belirsizlik seviyesi, faiz kararlarımızda veriye dayalı bir yaklaşımın önemini pekiştiriyor." dedi.