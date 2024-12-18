Edirne Esnaf Birliği'nden, esnafın zam talebine sert çıkış

ANKA

Yeni yıla girerken maaş zamları kadar esnafın kendi tarifelerine getireceği zamlar da konuşuluyor.

Esnafın girdisinin hangi oranda artacağını belli olmadığı için zamlar bekletiliyor.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, çeşitli branşlardaki üyelerinin zam talebine karşı, “Her isteyene istediği zammı vermiyoruz. Burası noter makamı değil. Orta yolu bulacağız.” şeklinde açıklama yaptı.

Esnaf ve sanatkarlar birliklerine taksiciler, minibüsçüler, fotoğrafçılar, tabelacılar, terziler, tatlıcılar kuaförler, oto sanatkarları gibi esnaflar üye oluyor.

"ESNAFIN MAĞDUR OLMAMASI YÖNÜNDE KARAR ALACAĞIZ"

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, yeni yılda yapılacak zamlarda vatandaşın ve esnafın mağdur olmaması yönünde kararlar alacaklarını kaydetti.

"ZAM TALEPLERİ VATANDAŞ DÜŞÜNÜLEREK İNCELENECEK"

Cingöz, odanın noter makamı olmadığını, esnaftan gelen zam taleplerinin vatandaşları da düşünerek oluşacağını ifade etti. Cingöz, şunları söyledi:

Esnafın zam talebi var. Ama şu an verilmiş fiyat söz konusu değil. Bu arada asgari ücret ne olacak? Sigorta primleri de artacak. Esnafın girdisinin hangi oranda artacağını şu an kestiremediğimiz için zamları bekletiyoruz. Yılbaşını görelim, asgari ücret de meydana çıksın, sigorta primlerinin de ne olduğunu görelim. Ona göre makul bir şekilde ne vatandaşı mağdur edecek şekilde ne de esnafı mağdur olacak şekilde bir fiyat düzenlemesi yapılacaktır.

NE KADAR TALEP EDİLDİĞİNDEN ÇOK FİYAT FARKI ELE ALINACAK