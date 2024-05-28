Edirne, Türkiye'de çeltik ekiminde ilk sırada

AA

Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 41'i Edirne'den karşılanıyor.

Edirne'de bu yıl yaklaşık 500 bin dekarlık alanda çeltik ekimi yapıldı.

Edirne'de çeltik ekiminin büyük bölümü tamamlandı.

Ekim öncesi "çeltik tavası" adı verilen alanlarda ön hazırlıkları yapan üreticiler, tavalara su salınmasının ardından çeltik tohumlarını toprakla buluşturdu.

"Çeltik mesaisi neredeyse tamamlandı"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, üreticilerin zorlu ekim mesaisinde sona geldiğini belirterek, "Nisan ayı itibarıyla hazırlıklarımızı yaptık, mayıs ayının başında ekimlerimiz başladı. Çeltik mesaisi neredeyse tamamlandı." dedi.

"Çömlekköy Barajı'nı önemsiyoruz"

Çeltiğin yetişmesi için bol suya ihtiyaç duyduğunu, geçen yıl yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle nehirlerden yeterli su almada sıkıntı yaşandığını anımsatan Arabacı, şu bilgileri verdi:

Üreticilerimiz çok emek verdi, masraf yaptı. İnşallah önümüzdeki süreçte de suyla ilgili sıkıntı yaşamayız ve bu emeğin, yapılan masrafların karşılığını alabileceğimiz bir yıl olur. Umarım önümüzdeki süreçte de belli aralıklarla yağışlar alırız. Eğer sıkıntı yaşarsak Bulgaristan'dan su talep etmekten başka şansımız olmaz. Bundan dolayı Çömlekköy Barajı'nı çok önemsiyoruz.