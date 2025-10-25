Edirneli üreticinin yeni gözdesi: Hünnap

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"Edirne'de tarım" denince akla çeltik, ayçiçeği, buğday ve kanola üretimi geliyor.

Kentte, eğimi yüksek ve küçük arazilerini tarıma kazandırmak isteyen üreticiler, hünnaba ilgi gösteriyor.

Kentte irili ufaklı kurulan bahçelerle birlikte hünnap üretim alanı 100 dekarı geçti.

Hünnap, besin değeri yüksek bir meyve ve antioksidan özelliğinden dolayı ilgi görüyor.

FİDELER İKİ YIL SONRA ÜRÜN VERİYOR

Bahçelere yaklaşık 5'er metre aralıklarla dikilen hünnap fideleri, ikinci yıldan sonra ürün vermeye başlıyor.

BİN AĞAÇTAN 25 KİLO ÜRÜN ALINIYOR

Olgunluğa ulaşan bir ağaçtan ortalama 25 kilogram ürün alınırken, dekarda yaklaşık 1 ton rekolte elde edilebiliyor.

VERİMSİZ TOPRAKLARDA DA YETİŞEBİLİYOR

Verimsiz topraklarda da yetişebilen hünnap, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığıyla öne çıkıyor.

FAZLA İŞÇİLİK İSTEMİYOR

Diğer meyve türlerine göre daha az budama, gübreleme ve işçilik gerektirmesi de çiftçilere önemli avantaj sağlıyor.

ÖLÜMSÜZLÜK MEYVESİ

Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" olarak adlandırdığı hünnabın üretim alanları genişletilerek hem küçük arazilerin ekonomiye kazandırılması hem de üreticilerin gelirinin artırılması hedefleniyor.

Anavatanı olan Çin'de 4 bin yıldan beri yetiştirilen ve "ölümsüzlük meyvesi" olarak anılan hünnabın 56 cins ve 900 türü bulunuyor.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Hindistan, Orta Doğu, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da da yetiştirilen hünnap; yüksek C, B1, B2 ve B6 vitaminleri, mineraller ile organik ve inorganik madde içeriği barındırıyor.

"ÇİFTÇİLERE HÜNNAP ÜRETİMİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

Üretici Kenan Kırça, emekli olduktan sonra meyvecilikle uğraşmaya başladığını dile getirdi. Tavsiye üzerine bahçesine hünnap fidesi diktiğini anlatan Kırça, "Hünnap çok güzel bir meyve. Taze tüketimi tercih ediliyor. Bunun yanında kuru meyve ve pekmez şeklinde tüketilebiliyor. Şifalı bir meyve. Benim eşim böbrek hastası. Hünnap tüketiyor ve faydasını görüyor. Bahçesinde sulama imkanı olan çiftçilere hünnap üretimini tavsiye ediyorum." dedi.

ŞİFA DEPOSU

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, şifa deposu hünnabın üreticilerine yüksek gelir imkanı sunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

Kalp damar hastalıkları ve sindirim sistemi hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Artan pazar talebinden dolayı ilimizde de üreticilerimiz hünnap üretimine yönelmeye başladı. Alternatif bir ürün. Üreticiler 5 dekarın altında olan küçük arazilerine hünnap dikimi yapıp meyveciliğe dönebilirler. 1 dekara 40 ağaç dikildiğinde ağaç başı 25 kilogram verimden 1 tona yakın ürün alınıyor.

KİLOSU 80 LİRA