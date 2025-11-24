AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden “Otomobil Piyasası Görünümü” raporunun yenisi yayımlandı.

REEL FİYATLARDA YILLIK DEĞİŞİM GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Ekim ayı verileri incelenerek hazırlanan rapora göre, otomobil piyasasında reel fiyatlar alıcılar için satın alma gücü avantajı sağlamaya devam ediyor.

Reel fiyatlar önceki aya kıyasla aynı kalırken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 gerileme gösterdi.

Ekim 2025’te ortalama otomobil fiyatı 1 milyon 86 bin TL oldu.

2024 MODEL ARAÇLARDA FİYATLAR GERİLİYOR

Rapor, bir önceki aya göre yaş grubu fiyat analizinde, tüm yaş segmentlerinde hareketliliğin sürdüğünü ortaya koyuyor. Ortalama fiyatlar 2019 model araçlarda 1 milyon 407 bin TL, 2020 model araçlarda 1 milyon 611 bin TL, 2021 model araçlarda 1 milyon 616 bin TL, 2022 model araçlarda 1 milyon 785 bin TL, 2023 model araçlarda 1 milyon 943 bin TL olarak gerçekleşti.

2024 MODELDE İKİNCİ EL ARAÇ

Ayrıca ikinci el otomobil piyasasının en yenisi 2024 model araçların ortalama fiyatı ise yüzde 0,6 azalarak 2 milyon 46 bin TL oldu.

ARAÇ SINIFINA GÖRE FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Tüm araç sınıflarında yıllık ve aylık bazda fiyatlar ılımlı artış gösterdi. Buna göre, yıllık fiyat değişimi en yüksek yüzde 26 ile B sınıfında, en düşük yüzde 21,5 ile E sınıfında gerçekleşti.

C sınıfında yüzde 25,4, D sınıfında ise yüzde 24 oldu. Ortalama fiyatlar B sınıfında 717 bin 211 TL, C sınıfında 960 bin 603 TL, D sınıfında 1 milyon 379 bin TL ve E sınıfında 2 milyon 245 bin TL oldu.

TÜM YAKIT TÜRLERİNDE GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Raporda farklı yakıt türlerindeki araçların fiyat performansları da değerlendirildi. Ekim verilerine göre, elektrikli araçlar hariç tüm yakıt türlerinde ortalama fiyatlar bir miktar yükseldi.

Ortalama fiyatlar benzinli araçlarda 1 milyon 335 bin TL, benzin & LPG’li araçlarda 579 bin 680 TL, dizel araçlarda 1 milyon 63 bin TL, Hybrid araçlarda 2 milyon 434 bin TL ve elektrikli araçlarda 3 milyon 697 bin TL olarak gerçekleşti.

Yıllık fiyat değişim oranında ise benzinli araçlar yüzde 20,9, benzin ve LPG’li araçlar yüzde 16,6, dizel araçlar yüzde 18,4, Hybrid araçlar yüzde 13,9, elektrikli araçlar yüzde 14,3 değişim gösterdi.