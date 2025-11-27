Ekim ayı dış ticaret dengesi ekimde yüzde 27,6 arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı dış ticaret dengesini paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 23 milyar 941 milyon dolar, ithalat yüzde7,2 artarak 31 milyar 521 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 3,9, İTHALAT YÜZDE 6,1 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde3,9 artarak 224 milyar 469 milyon dolar, ithalat yüzde6,1 artarak 299 milyar 152 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİNİN DETAYLARI

Ekim ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 3,8, ithalat yüzde 5,2 arttı.

Dış ticaret açığı Ekim ayında yüzde 27,6 arttı.

Dış ticaret açığı Ocak-Ekim döneminde yüzde 13,3 arttı.

Ekim ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu.

Ekim ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 68,3 oldu.

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 1,7 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ekim ayında 22 milyar dolar oldu.

İhracat 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde 203 milyar 993 milyon dolar oldu.