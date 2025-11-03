Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 38,36 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı, bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer aldı.

TÜFE, yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI

Açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli olacak.

Motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, trafik cezası, pasaport ve ehliyet harçları yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vergiler için yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi bulunuyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Ekim enflasyonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politikası için de pusula niteliğinde...

Merkez Bankası, son toplantısında 1 puanlık faiz indirimine gitse de enflasyonla mücadeleye ilişkin sıkı duruş mesajlarını korumuştu.

7 Kasım Cuma günü yılın dördüncü enflasyon raporu açıklanacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın mesajları ve olası tahmin değişiklikleri yakından izlenecek.