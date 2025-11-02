Cevdet Yılmaz: Enflasyon kararlılıkla düşüyor, 2027’de tek hanelere ineceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hedef tek haneli enflasyon...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında gazeteciler Göksu Öngören Özgür, Taha Hüseyin Karagöz ve Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı.

Yılmaz enflasyonla ilgili vatandaşların düşüşü reel hayatta ne zaman hissedeceğine ilişkin soruya, “Kademeli ama kararlı bir program uyguluyoruz. 1-3 aylık sapmalar olabilir ama hedefe mutlaka ulaşırız” dedi.

Ekonomi politikalarının üç ayak üzerine kurulduğunu ifade eden Yılmaz, “Para politikası, mali disiplin ve yapısal reformlar temel stratejimiz. Deprem nedeniyle 90 milyar dolara yakın harcama yaptık ancak buna rağmen mali disiplinimizi bozmadık” diye konuştu.

"HİZMET ENFLASYONU GERİDEN GELİYOR"

Temel mallarda fiyatların daha hızlı dengelendiğini vurgulayan Yılmaz, kira ve eğitim gibi hizmet sektöründe ise geriden gelen bir uyum süreci olduğunu belirtti.

Gıda fiyatlarındaki dalgalanmada kuraklık ve donun etkili olduğunu söyleyen Yılmaz, “Fırsatçılık yapanlar da var, bununla mücadele ediyoruz” dedi.

"TÜRKİYE DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞIYOR"

Küresel ekonomide belirsizliğin arttığını ifade eden Yılmaz, jeopolitik riskler, ticaret savaşı tartışmaları ve pandeminin etkilerinin hala sürdüğünü hatırlattı.

Türkiye’nin bu ortamda güçlü durduğunu vurgulayan Yılmaz, “Pandemiden bu yana dünya yüzde 15 büyüdü, Türkiye yüzde 30 büyüdü” dedi.

2025'te Türkiye’nin ilk kez Dünya Bankası'nın yüksek gelirli ülkeler sınıfına gireceğini söyleyen Yılmaz, “22 yıllık tecrübe, siyasi istikrar ve güçlü liderlik sayesinde bu noktaya geldik” ifadelerini kullandı.

"EMEĞİN PAYI EN YÜKSEK SEVİYELERDE"

Yılmaz, milli gelir içinde emeğin payının yükseldiğini belirterek, “Geçen yıl %39, 2025’in ilk yarısında %35,9 oldu. Tarihimizin en yüksek seviyeleri” dedi. İstihdamı desteklediklerini vurgulayan Yılmaz, özellikle kadın ve genç istihdamında ilerleme kaydedildiğini söyledi.

YATIRIM ODAKLI BÜYÜME MODELİ

Büyümenin kompozisyonunun önemine dikkat çeken Yılmaz, tüketim yerine yatırım odaklı bir büyüme stratejisi izlediklerini ifade etti: