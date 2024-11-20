Ekim ayında 209 bin 401 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Haber Merkezi

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9'unu motosiklet, yüzde 35,6'sını otomobil, yüzde 8,2'sini kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre otomobilde yüzde 19,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 6,3, kamyonette yüzde 1,6, otobüste yüzde 0,3 artarken minibüste yüzde 18,4, kamyonda yüzde 14,5, motosiklette yüzde 11,7 ve traktörde yüzde 5,6 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,4 AZALDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 19,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 6,3, kamyonette yüzde 1,6, otobüste yüzde 0,3 artarken minibüste yüzde 18,4, kamyonda yüzde 14,5, motosiklette yüzde 11,7 ve traktörde yüzde 5,6 azaldı.

Böylece trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalmış oldu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 13,3 ARTTI

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 31, minibüste yüzde 20,9, otobüste yüzde 19,6, kamyonette yüzde 10,0 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 18,3, kamyonda yüzde 16,9, traktörde yüzde 15,5 ve otomobilde yüzde 1,1 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 30,9 MİLYON OLDU

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 19,8'ini motosiklet, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 7,3'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,7'sini otomobil, yüzde 15,0'ını kamyonet, yüzde 10,0'ını motosiklet, yüzde 3,0'ını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EKİM AYINDA 74 BİN 636 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 11,6'sı Renault, yüzde 10,5'i Volkswagen, yüzde 8,0'ı Hyundai, yüzde 7,7'si Fiat, yüzde 5,4'ü Toyota, yüzde 4,6'sı Skoda, yüzde 4,5'i Peugeot, yüzde 4,4'ü Nissan, yüzde 4,4'ü Opel, yüzde 3,7'si Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Citroen, yüzde 3,2'si BMW, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,8'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,4'ü Honda, yüzde 2,3'ü Kia, yüzde 2,0'ı Chery, yüzde 1,2'si Seat, yüzde 1,2'si MG ve yüzde 10,8'i diğer(2) markalardan oluştu.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 2 MİLYON 170 BİN 857 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,7 artarak 2 milyon 170 bin 857 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 6,9 artarak 26 bin 806 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 144 bin 51 adet artış gerçekleşti.

YAKIT

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,6'sı benzin yakıtlı.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin yüzde 62,6'sı benzin, yüzde 15,2'si hibrit, yüzde 12,1'i dizel, yüzde 9,0'ı elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlıdır. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 38 bin 61 adet otomobilin ise yüzde 34,4'ü dizel, yüzde 32,2'si LPG, yüzde 30,1'i benzin, yüzde 2,2'si hibrit ve yüzde 1,0'ı elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

HACİM

Ocak-Ekim döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin yüzde 32,8'i 1300 ve altı, yüzde 22,3'ü 1401-1500, yüzde 16,2'si 1301-1400, yüzde 12,7'si 1501-1600, yüzde 6,3'ü 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

RENK

Ocak-Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin 316 bin 985'i gri renkli.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin yüzde 38,6'sı gri, yüzde 26,0'ı beyaz, yüzde 13,0'ı siyah, yüzde 11,1'i mavi, yüzde 5,9'u kırmızı, yüzde 2,9'u yeşil, yüzde 0,8'i sarı, yüzde 0,8'i turuncu, yüzde 0,5'i kahverengi ve yüzde 0,4'ü diğer renkli.