Ekim ayında aylık enflasyonda yüzde 2,46 artış bekleniyor

AA

Ekim enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,46 arttığını tahmin ediyor.

Ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

BEKLENTİLER YÜZDE 2 İLE YÜZDE 2,75 ARALIĞINDA KALDI

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

"YILLIK ENFLASYON YÜZDE 47,98'E GERİLEYECEK"

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor.

2024 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 44,23

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 oldu.