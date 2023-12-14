Ekim ayında tavuk eti ve yumurta üretimi arttı TÜİK her ay tavuk eti ve yumurta üretimi hakkındaki verileri yayınlıyor. Ekim ayı istatistikleri, tavuk eti üretimi ile birlikte kesilen tavuk sayısının da arttığını belirtiyor.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 204 bin 65 tona, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 3,8 artışla 1 milyar 833 milyon 559 bin adede yükseldi.

Ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerine göre, tavuk yumurtası üretimi ise ekimde aylık bazda yüzde 4,4, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3,8 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 833 milyon 559 tavuk yumurtası üretildi.

Kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 0,7 arttı

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 0,7 artışla 112 milyon 144 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi yıllık yüzde 3,5 yükseldi

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 3,5 yükselişle 3 bin 962 ton oldu.



11 ayda tavuk yumurtası üretim yüzde 4 artış yaşadı

Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 4 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,8, tavuk eti üretimi yüzde 4,4, hindi eti üretimi yüzde 13 azaldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)