EKK toplantısında kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeler değerlendirildi

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün toplandı.

EKK toplantısının gündeminde, özel istihdam bürolarının etki değerlendirme analizi, ihracatta rekabetçilik analizi, enerjide genel görünüm, konut ve kira fiyatlarındaki son dönem gelişmeler yer aldı.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

"EKONOMİMİZİN DAYANIKLILIĞI VE DİNAMİZMİ ARTTI"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Küresel ticarette korumacılığın ve belirsizliklerin arttığı bu dönemde, ülkemiz jeostratejik konumu ve güçlü üretim kapasitesi sayesinde ortaya çıkan fırsatları değerlendirme açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Yaklaşık iki yıldır uyguladığımız ekonomi programının kazanımları sayesinde makroekonomik temellerimiz güçlenmiş, ekonomimizin dayanıklılığı ve dinamizmi artmıştır.

"YILLIK ENFLASYON SON BİR YILDA 40 PUAN AZALDI"

Temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadelede önemli ilerleme kat edilmiştir. 2024 yılı Haziran’da başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam etmiş, yıllık enflasyon son bir yılda 40 puan azalarak 2025 yılı Mayıs ayında yüzde 35,4’e gerilemiştir.

"KONUTA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA KAPSAMLI POLİTİKALAR HAYATA GEÇİRİLİYOR"

Enflasyonla mücadelede talep yönlü politikalarla birlikte arz yönlü politikalar da uygulanmakta; konut, gıda ve enerji gibi alanlarda yapısal adımlar atılmaktadır. Talepteki dengelenme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle kademeli olarak azalan kira enflasyonu halen istenilen seviyede değildir. Bu kapsamda konut arzını artırmak, konut stokundaki deprem kaynaklı kayıpları telafi etmek ve konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı politikalar hayata geçirilmektedir.

"KİRA ENFLASYONUNDAKİ YAVAŞLAMANIN SÜRMESİ BEKLENİYOR"