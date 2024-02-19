Ekonomi Koordinasyon Kurulu 2024'te ikinci kez toplandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık ediyor.

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yılın ikinci toplantısı için bir araya geldi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yılın ilk toplantısını 22 Ocak'ta gerçekleştirmişti.

Toplantıda, Orta Vadeli Program (OVP) ve reform gündemiyle finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri ele alınacak

Toplantıda, Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'nde (YTAK) mevcut durum ve bankalara verilecek Toplumsal Yatırım Notu gibi konular değerlendirilecek.

Toplantının ardından daha önceki toplantılarda olduğu gibi yazılı açıklama yapılması beklentisi hakim.

EKK üyeleri

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlık ediyor.

EKK üyeleri; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşuyor.