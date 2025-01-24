Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı bugün Konya'da gerçekleşecek

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre de yılın ilk EKK toplantısı Konya'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Konya'da gerçekleşecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

Kurulun üyeleri, bugün saat 18.00'de başlayacak toplantı için Konya'ya ulaştı.

"KONYADAYIZ"

Cevdet Yılmaz, Konya'da toplantıya katılmadan önce kurduğu temaslara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirme yaparak şu ifadeleri kullandı:

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun üyeleri Bakanlarla birlikte Konya Ovası Projesi Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile EKK Toplantımızı gerçekleştirmek üzere Konya’dayız.

ŞEHRİN İLERİ GELENLERİ ZİYARET EDİLDİ

Toplantılarımızın öncesinde Valiliğimizi ve Belediye Başkanlığımızı ziyaret ederek ilimizde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Bu ziyaretimizin ve gerçekleştireceğimiz toplantıların, Konya’mız, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

KONYA'YA YÜKSEK HIZLI TREN İLE GİDİLDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da toplantı ile ilgili yayınladığı mesajda "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi Bakanlarımızla birlikte medeniyetimize başkentlik yapmış olan Konya’mızdayız. Ankara ile Konya’yı birbirine bağlayan Yüksek Hızlı Tren ile geldiğimiz Konya’da KOP Eylem Planı Tanıtımı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantımızı gerçekleştireceğiz." bilgisini verdi.