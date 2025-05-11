Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi

DHA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Bu yılın üçüncüsü yapılan EKK toplantısında; sanayide üretimi, rekabeti ve ihracatı artırmaya yönelik alınması gereken tedbirler, iş gücü piyasası gelişmeleri ve istihdam politikaları ile değişen küresel ticaret politikalarının dış ticarete etkileri gibi konular değerlendirildi.

TOPLANTI SONRASI YAZILI AÇIKLAMA

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada "Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır." denildi.

"TÜRKİYE AVANTAJLI KONUMDA"

Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır.



Genç ve dinamik nüfusumuz, güçlü sanayi ve üretim altyapımız, stratejik coğrafi konumumuz, Avrupa pazarıyla entegrasyonumuz ve Asya ile derinleşen ilişkilerimiz, ülkemize küresel ölçekte önemli fırsatlar sunmaktadır.

"ENFLASYONLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"