Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Bu yılın üçüncüsü yapılan EKK toplantısında; sanayide üretimi, rekabeti ve ihracatı artırmaya yönelik alınması gereken tedbirler, iş gücü piyasası gelişmeleri ve istihdam politikaları ile değişen küresel ticaret politikalarının dış ticarete etkileri gibi konular değerlendirildi.
TOPLANTI SONRASI YAZILI AÇIKLAMA
Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada "Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır." denildi.
"TÜRKİYE AVANTAJLI KONUMDA"
Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır.
Genç ve dinamik nüfusumuz, güçlü sanayi ve üretim altyapımız, stratejik coğrafi konumumuz, Avrupa pazarıyla entegrasyonumuz ve Asya ile derinleşen ilişkilerimiz, ülkemize küresel ölçekte önemli fırsatlar sunmaktadır.
"ENFLASYONLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"
Ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan ekonomi programımız kapsamında; mali disiplinden taviz vermeden, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, üretken kapasitemizi artıracak yatırım ve ihracat odaklı politikaları güçlendirecek ve istihdamı desteklemeye yönelik tüm adımları güçlü bir koordinasyon içinde atmaya devam edeceğiz.
Programın reel sektör üzerindeki kısa vadeli olası etkilerini özel sektör ve tüm paydaşlarla istişare içinde tüm boyutlarıyla değerlendiriyor ve bu etkileri sınırlandırmaya yönelik gerekli tedbirleri alıyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış