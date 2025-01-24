Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararlar

AA & Ensonhaber

Toplantıda önemli kararlar alınarak, Türkiye’nin ekonomik geleceğine yönelik stratejiler belirlendi.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Toplantının ana gündem maddeleri arasında enflasyonla mücadele yer aldı. "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, enflasyonu kontrol altına almayı hedefleyen bütüncül politikaların uygulanmaya devam edileceği ve sürdürülebilir, kapsayıcı bir büyüme ile adil gelir dağılımını sağlayarak refah artışını kalıcı hale getirme kararlılığı vurgulandı.

TROY'UN KULLANIMI ARTIRILACAK

Ayrıca, finansal altyapıyı güçlendirmek adına, Türkiye’de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında önemli bir yere sahip olan Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) ile ilgili atılan adımlar değerlendirildi.

TROY’un kullanımını artırmak amacıyla izlenecek yol haritası kurul üyelerine sunuldu ve yaygınlaştırılması için alınacak yeni aksiyonlar masaya yatırıldı.