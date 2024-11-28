Ekonomik güven endeksi 97,1 oldu

Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı dış ticaret ile 2023 yılı biyoteknoloji istatistiklerini, kasım ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.
Bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 79,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 103,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında azalarak 111 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 111,7 değerini aldı.
İNŞAAT SEKTÖRÜNE GÜVEN
İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 87,8 değerini aldı.
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