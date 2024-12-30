Ekonomik güven endeksi aralıkta yüzde 1,8 arttı

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

Ekonomik güven, 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Bir önceki aya göre aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 81,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 102,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 113,6 değerini aldı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ: YÜZDE 113

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 113 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 89,4 değerini aldı.

ENDEKSTEKİ 100 DEĞERİ

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması; genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.