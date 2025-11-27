Ekonomik güven endeksi kasımda 99,5 oldu

- Ekonomik güven endeksi kasımda yüzde 1,3 artarak 99,5 oldu.
- Tüketici güven endeksi yüzde 1,6 artışla 85'e, reel kesim endeksi yüzde 1,2 artışla 103,2'ye ulaştı.
- Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde de yükseliş gözlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.
Bir önceki aya göre kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 85 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 103,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 114,2 değerini aldı.
İNŞAAT GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 1,5 ARTTI
TÜİK verilerine göre inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 84,9 oldu.