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Haber Merkezi

Türkiye'de gündemde yeri hiç değişmeyen başlıklardan biri de ekonomi...

Bu kapsamda sık sık ekonomistleri ağırlayan yayın organları ülke ekonomisini masaya yatırıyor.

YouTube'da yayın yapan Oksijen TV'de de ekonomist Ege Cansen'i konuk eden Güzem Yılmaz Ertem, ekonomik gelişmeleri konuğu ile değerlendirdi.

KONUĞUNA ISRARLA KRİZ VAR DEDİRTMEYE ÇALIŞTI

Programa ise sunucunun konuğuna ısrarlı bir şekilde konuğunu Türkiye'de ekonomik kriz olduğuna ikna etmeye çalışması damga vurdu.

Dış borç ve cari açık konusunda değerlendirmelerde bulunan Cansen, bu sorunun yaşanacak bir derin kriz ile aşılabileceği yönünde tespitte bulundu.

Bunun üzerine Ertem konuğuna zaten Türkiye'nin bir krizde olduğunu belirterek daha ne kadar büyüklükte bir kriz yaşanması gerektiğini sordu.

Türkiye'nin krizde olmadığını söyleyen Cansen'e 1998 ve 2008'deki ekonomik gelişmeleri hatırlatan Ertem'ın ısrarlı soruları karşısında Cansen şöyle konuştu:

"TÜRKİYE'NİN REEL KRİZİ SADECE 79'DADIR"

"3-4 ay bilmem ne oldu yani... Türkiye'nin reel krizi sadece 79'dadır... Bunun dışında Türkiye'de reel kriz olmamıştır. 79'da Türkiye'de 4 saat programlı elektrik kesintisi vardı, benzini de karne ile alıyorduk. Yani krizi tarif ediyoruz.

"SON 20-25 YILDA BENZİNCİDE BENZİN SATIŞI DURDU MU?"

Türkiye'de son 20-25 yılda benzin istasyonunda benzin satılmıyor diye bir şey oldu mu? Kriz ekonomide tanımı değişmiş değil. Onun tanımına göre konuşuyorum. Kriz bir kere müthiş bir fakirleşmek demek.

"1 MİLYON 100 BİN ARAÇ SATILMIŞ, BÖYLE KRİZ Mİ OLUR"

Geçen sene Türkiye'de 1 milyon 100 bin binek arabası ve hafif ticari araç satılmış. Bu bilmem kaç senenin rekoru. Mesela bu sene de 80 bin tane araç satılmış ocak ayında. Böyle bir yerde kriz ne demek?

"MİLLİ GELİR GERİ GİTMİYORSA KRİZ YOKTUR"

O gelir dağılımı meselesi. Ülke krizde mi demek; milli geliri geri mi gidiyor demek, istihdamı geri mi gidiyor demek... Eğer geri gitmiyorsa kriz yoktur öbürü başka bir şey.