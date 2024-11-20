İHA

Elazığ Besi OSB, ülke hayvancılığının gelişmesinde önemli rol oynayacak.

Bölgenin 10 bin büyükbaş kapasitesi tamamen dolacak, verimli bir üretim süreci başlayacak.

Yıllık 4 bin 500 bin ton kırmızı et üretimi olacak ve 1.250 kişiye istihdam sağlanacak.

Tesiste ayrıca hayvansal atıkları kullanılarak biyogaz elde edilmesi ve elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle 3 bin 80 MWm gücünde Biyogaz Tesisi kurulacak.

13 YATIRIMCIYA YER TAHSİSİ

OSB Müdürü Alper Kılbitmez, bugün itibarıyla 13 yatırımcıya toplamda 1.300 baş hayvanlık bir yer tahsisi yapacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

Yüzer baş ve toplamda 1.300 başlık bir yer tahsisi olacak. 100 baş kapasiteli besi çiftliklerine 170-180 baş hayvan sığabiliyor. Benim de bir çiftliğim var. Ben oraya kış olduğunda, yollar kapandığında artık İl Özel İdare veya muhtarlığı aramaktan utanıyorum. Yollarım kapanıyor. Burada öyle bir sıkıntım yok. Burada 7/24 güvenlik, veterinerlik hizmeti var.

"DESTEK VE TEŞVİK VAR"