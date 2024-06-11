Elder: Elektrikte kesinti yüzde 20 azaldı Elder Başkanı Barış Erdeniz, geçmiş 5 yıllık verilere göre kesinti sıklıklarında yüzde 20 azalma olduğunu belirterek buna paralel olarak aynı dönemde tüketici memnuniyetinin yüzde 30 arttığı dile getirdi.

AA

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, küresel enerji dönüşümünün elektrik tüketiminin her geçen gün artmasıyla ilişkili olduğunu ve bunda elektrifikasyonun önemli rol oynadığını söyledi.

Erdeniz, kesinti özelinde sıklığın takip edildiği bir parametre olduğuna işaret ederek, "Geçmiş 5 yıllık verilere baktığımızda kesinti sıklıklarında yüzde 20 azalma olduğunu görüyoruz." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Buna paralel olarak 5 yıllık dönemde tüketici memnuniyetinin yüzde 30 arttığını görüyoruz. Dolayısıyla elektrik dağıtım şirketlerinin odağı olan müşteri memnuniyeti, yaptığımız yatırımlar, bu kesinti sıklıklarında da azalmayı gösteriyor sonuç olarak. Bundan sonra da en önemli odak konularımızdan biri bu olmaya devam edecek.

Birçok ürün dönüşüyor

Erdeniz, daha önce elektrik tüketimine ihtiyaç olmaksızın kullanılan birçok üründeki dönüşüme işaret ederek şöyle konuştu:

Evinizdeki gazlı ocağınızın elektrikli ocağa dönüşmesi, aracınızın fosil yakıttan elektrikli araca dönüşmesi, kullandığınız kulaklıkların şarj edilebilir kulaklıklara dönüşmesi gibi birçok konu başlığını içeriyor elektrifikasyon.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)