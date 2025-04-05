Elektrik kurulu gücünde rüzgar ve güneşin payı yüzde 30'a çıktı

AA

Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki artış devam ediyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart sonunda 117 bin 876 megavat oldu.

Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünde rüzgar ve güneş enerjisinin payı mart sonunda yaklaşık yüzde 30'a ulaştı.

Türkiye'nin artan nüfusu, yükselen enerji ihtiyacının karşılanması, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıt ithalatından kaynaklı cari açığın azaltılması politikaları ve sanayisini büyütme çabaları kapsamında özellikle rüzgar ve güneş enerjisi gibi yatırımlara hız verildi.

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü geçen yıl mart sonunda 16 bin 700 seviyesindeyken bu mart sonunda yüzde 129'luk artışla 21 bin 620 megavata ulaştı.

RÜZGAR ENERJİSİ KURULU GÜCÜ

Rüzgar enerjisi kurulu gücü ise geçen yıl mart sonunda 12 bin 82 iken bu yıl mart sonunda yüzde 108 artışla 13 bin 98 megavat seviyesinde gerçekleşti.

Böylelikle, geçen yıl mart sonunda rüzgar ve güneş enerjisinin kurulu güç içindeki toplam payı yüzde 25,7 iken, bu mart sonunda yüzde 30'a ulaştı.

TRAFO KAPASİTESİ

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, trafo kapasitelerinin lisanslı depolamalı santrallere verildiğine işaret ederek şöyle konuştu:

Lisanslı depolamalı güneş santrallerine verilen kapasite 15 bin megavat, lisanssız verilen kapasitelerin toplamı 22 bin megavat. Güneş enerjisi bu iki koldan büyümeye yüksek kapasiteli projelerle devam ederken Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş projeleri de büyümeye önemli destek olacak.

TRAFO KAPASİTESİNİ AŞAN BİR YATIRIM TALEBİ VAR

Erkan, söz konusu verilmiş büyük kapasitelerin haricinde de kurulum yapılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: