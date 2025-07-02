Elektrik, su ve doğalgaz faturalarında 'kısmi ödeme' teklifi

Faturayı tamamen ödeyemeyen vatandaşların, kısmi ödeme yapıp borcun kalan kısmına faiz işletilmesinin yolunu açmak isteniyor.

Tüketiciler Birliği'ne göre vatandaşı borcun tamamının faizini ödemekten kurtulması için getirilen bu öneri, tartışmaya değer.

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ EPDK'YA TEKLİF GÖTÜRECEK

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik, su ve doğalgaz faturalarında kısmi ödeme yapılabilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvuracaklarını söyledi.

VATANDAŞIN SORUNU

Şahin, son ödeme tarihinde faturalarını ödemek isteyen vatandaşların kurumlarla ilgili yaşadığı sorunu anlattı.

Faturayı tamamen ödeyemeyen vatandaşların kısmi ödeme yapıp faiz borcuna girmek istemediğini belirten Şahin, kurumların bu duruma izin vermediğini ifade etti.

"ÖDENMEYEN KISIM DEPOZİTODAN ALINSIN"

Uygulamanın vatandaşları mağdur ettiğini savunan Şahin, şöyle konuştu:

Diyelim ki bir vatandaş son gün doğalgaz faturasını ödemeye gidiyor, fatura bedeli 10 bin lira ve cebinde 9 bin 500 lirası var. Karşı taraf 'Ya tam ödeyeceksiniz ya hiç' diyor. Bizim aynı zamanda o kurumlara verdiğimiz bir depozito da var. Biz o depozitoyu niye verdik? Depozitonuzdan oraya koyarsınız, faiz işletmezsiniz ve süre verir, 10 gün içerisinde tamamlayın dersiniz. Vatandaşın kısmi ödemesi kabul edilsin.