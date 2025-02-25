Elektrikli araç şarj soketlerinde bir ayda yüzde 3,4 artış

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ocak ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporu yayımlandı.

Buna göre, şarj istasyonları toplam kurulu gücü, ocakta önceki aya göre yüzde 4,5 artışla 1.814 megavat oldu.

Ocakta toplam soket sayısı, ocakta önceki aya göre yüzde 3,4 artışla 26 bin 941'e çıktı. Bu rakam, Aralık 2024’te 26 bin 46 olarak kayıtlara geçmişti.

AC VE DC ŞARJ SOKET SAYISI

Bu dönemde, AC şarj soket sayısı 15 bin 714’ten 16 bin 125'e, DC şarj soket sayısı ise 10 bin 332’den 10 bin 816'ya yükseldi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI

Öte yandan, Aralık 2024'te 185 bin 513 olan elektrikli araç sayısı ocakta 198 bin 2'ye ulaştı.