Elektrikte beşinci tarife döneminde yatırım miktarı artırılacak

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri F. Hüseyin Erdoğan, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'ye (AEDAŞ) düzenlenen saha gezisinde konuştu.

Erdoğan, 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak olan ve 2026-2030 yıllarını kapsayan 5 yıllık beşinci tarife döneminin dördüncü döneme kıyasla yüzde 70 civarında artırılmasının beklendiğini söyledi.

"YATIRIM TAVAN TEKLİFLERİ REVİZE EDİLEBİLİR"

F. Hüseyin Erdoğan, elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım tavan tekliflerini revize edebileceklerini söyleyerek, "Kamu tarafının da daha fazla yatırım yapılması konusunda telkinleri, beklentileri olabilecektir. O nedenle şu an 4'üncü tarife dönemi yatırım onaylı yatırım tavanının yüzde 70 daha fazlası gibi görünüyor. Miktar yıl sonunda belirlenecek. Dördüncü tarife uygulama döneminin yatırım tavanı 2020'de 67 milyar liraydı." dedi.

"DAĞITIM ŞEBEKELERİNİN YENİDEN KURULMASININ MALİYETİ 150 MİLYAR DOLAR"

Türkiye'deki dağıtım şebekelerinin yeniden kurulmasının maliyetinin 150 milyar dolar olduğunu aktaran Erdoğan, bu fiyat baz alınarak mevcut yapıyı korumak için gerekli olan miktarın da yıllık 5 milyar dolar olduğunu ifade etti.

“ELEKTRİĞİMİZİN DAHA KALİTELİ OLMASI KONUSUNDA HARCAMA YAPABİLMELİYİZ”

Erdoğan, istenen şeyin bedelinin karşılanması, ödenmesi olduğunu vurgulayarak, "Cep telefonumuzu daha iyi bir cep telefonu ile değiştirmek konusunda harcama yapıyoruz. Elektriğimizin daha kaliteli olması konusunda da harcama yapabilmeyi kabul etmek durumundayız. Elektrikli araba mı kullanmak istiyorsunuz, kullanabilirsiniz ama bunun da bir maliyeti var. Yani o maliyete katlanmak durumundayız. Daha yeşil bir dünya istiyorsak daha fazla yenilenebilir entegrasyon için şebekeleri güçlendirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik dağıtımının kamu hizmeti olduğunun altını çizen Erdoğan, "Türkiye enerji dönüşümünü gerçekleştirmek zorunda. Enerji dönüşümü elektrifikasyon demek. Elektrifikasyon da güçlü, esnek ve dirençli şebekelerle mümkün." diye konuştu.

"GELECEK KUŞAKLARIN İHTİYAÇLARINI DA DÜŞÜNMELİYİZ"

Erdoğan, elektrifikasyon olmadan iklim krizleri gibi unsurların daha ağır maliyetleri olabileceğini belirterek, "Sürdürülebilirlik diye çok kulağa hoş gelen bir lafımız var. O sürdürülebilirlik kavramının arkasına baktığımızda ne diyor? 'Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını da düşün’ diyor. Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını düşüneceksek bugünden bazı maliyetlere katlanmamız gerekiyor ki ancak gelecek kuşakların bu evrende rahatça bizim de yaşadığımız gibi yaşayabilmelerini sağlayalım, yoksa çok geç olacak." ifadelerini kullandı.