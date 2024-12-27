Elektronik eşyaların bandrol bedellerinde değişiklik yapılmadı

Elektronik eşyalarda, bandrol bedellerine yeni yılda zam yok..
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda; "Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan 2025 yılında alınacak maktu ücretlerin, 23/12/2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer aldığı şekilde tespit edilmesine, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.
ÜRÜNLER VE BANDROL BEDELLERİ
Bu kapsamda ürünler ve bandrol bedelli şu şekilde sıralandı;
*Televizyon için 8-80 euro,
*radyo için 1-2 euro,
*video için 18 euro,
*televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro,
*set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 euro,
*radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro,
*görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 euro,
*cep telefonları için 20 euro,
*bilgisayarlar için 10 euro karşılığı Türk Lirası bandrol bedeli alınacak.
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