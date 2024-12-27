Elektronik eşyaların bandrol bedellerinde değişiklik yapılmadı

DHA

Elektronik eşyalarda, bandrol bedellerine yeni yılda zam yok..

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda; "Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan 2025 yılında alınacak maktu ücretlerin, 23/12/2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer aldığı şekilde tespit edilmesine, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

ÜRÜNLER VE BANDROL BEDELLERİ

Bu kapsamda ürünler ve bandrol bedelli şu şekilde sıralandı;

*Televizyon için 8-80 euro,

*radyo için 1-2 euro,

*video için 18 euro,

*televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro,

*set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 euro,

*radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro,

*görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 euro,

*cep telefonları için 20 euro,

*bilgisayarlar için 10 euro karşılığı Türk Lirası bandrol bedeli alınacak.