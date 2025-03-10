Emekli ikramiyesinde rakam bugün netleşiyor

Haber Merkezi

Herkesin merakla beklediği kabine toplantısı bugün gerçekleşecek.

Önemli kararların alındığı kabine toplantısında, emeklilerin bayram ikramiyesinde verilecek olan zam oranı da netleşecek.

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde yapılacak artışta sona gelindi.

4 BİN LİRA OLMASI BEKLENİYOR

Mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyesinin, yüzde 33'lük artışla 4 bin lira olması öngörülüyor.

Emekli ikramiyesinde artış için yasal düzenleme gerekiyor. Yeni haftada, zam oranına karar verilmesi durumunda, düzenlenmenin Meclis Başkanlığı’na gönderilmesi bekleniyor.

MART VE HAZİRAN AYLARINDA ÖDENECEK

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı için ikramiye veriliyor.

Bu yıl da mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi ödenecek.

EKONOMİ YÖNETİMİ 3 AYRI SENARYOYU ANALİZ ETTİ

Emeklinin bayram ikramiyesine yapılacak zam için ekonomi yönetimi hafta içinde bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bürokratlarının hazırladığı 3 ayrı zam senaryosu için etki analizleri değerlendirildi.

Şu anda emekliye iki bayram için verilen 6 bin liralık ikramiyenin bütçeye maliyeti 99 milyar lira.

İkramiye 4 bin liraya çıkarılırsa 34,5 milyar liralık ek bir maliyet olacak.

16 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

Düzenlemeden yaklaşık 16 milyon emekli faydalanacak.

1 Mart itibariyle emekliliğe hak kazananlar da bayram ikramiyesi alabilecek.

BEKLENTİ SENARYOLARI

İşte emekli ikramiyeleri için olası zam senaryoları:

YÜZDE 15,75 ZAM

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilere yapılan yüzde 15,75’lik zam, ikramiyeye uygulanırsa ikramiye 3 bin liradan 3 bin 471,6 lira olabilir.

YÜZDE 20 ZAM

Yüzde 20 artış olması durumunda 3 bin 600 lira olabilir.

YÜZDE 25 ZAM

Yüzde 25 artış yapılması durumunda 3 bin 750 lira olabilir.

YÜZDE 30 ZAM

Zam oranının yüzde 30 seviyesinde olması halinde ise ikramiyeler 900 lira artarak ve 3 bin 900 lira olabilir.

YÜZDE 35 ZAM

Yüzde 35 oranında bayram ikramiyesi zammı olursa eğer ikramiye tutarı 4 bin lira sınırını aşarak 4 bin 50 lira olabilir.

YÜZDE 40 ZAM

Yüzde 40 zam durumunda ise emeklilerin alacağı ikramiyeler, 4 bin 200 lira olabilir.

YÜZDE 44,38 ZAM

2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye, yıl sonu enflasyonu oranında artırılırsa ödeme 4 bin 331,4 lira olabilir.

YÜZDE 50'LİK ZAM

Geçen yıl olduğu gibi yüzde 50 artış uygulanırsa, bayram ikramiyesi 4 bin 500 lira olabilir